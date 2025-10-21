Wear OS 6 débarque progressivement sur les montres connectées Android compatibles : de quoi rivaliser avec l’Apple Watch ?

La dernière version de Wear OS arrive progressivement sur les montres connectées compatibles. Entre améliorations visuelles basées sur le design Material 3 Expressive et performances optimisées, il s’agirait de la mise à jour la plus aboutie de l’OS, enfin capable de rivaliser avec le watchOS d’Apple.

La comparaison semble être une seconde nature chez l’être humain, il paraît donc difficile de ne pas regarder sur les autres poignets si les autres montres connectées ne sont pas meilleures. Nos confrères de ZDNET avouent avoir longtemps été jaloux des détenteurs d’une Apple Watch. Mais d’après eux, Wear OS 6 changerait la donne et permettrait aux montres intelligentes Android de concurrencer les modèles de la marque à la pomme croquée.

Wear OS 6 est la dernière itération de l’OS de Google pour les montres connectées Android. Elle est en cours de déploiement sur les appareils compatibles et apporte des nouveautés très appréciables, au point d'être considérée comme une mise à jour indispensable pour certains – et portant Wear OS à un niveau de modernité jamais atteint.

Wear OS 6 : la meilleure mise à jour déployée depuis longtemps ?

Dans le détail, la dernière version de Wear OS apporte de nombreuses améliorations visuelles, parmi lesquelles des notifications plus lisibles et qui peuvent maintenant afficher des images, un clavier amélioré rendant la saisie plus agréable, des animations modernisées et fluidifiées, une meilleure harmonie visuelle grâce à l’adaptation automatique des éléments au cadran sélectionné, ou encore une refonte esthétique à l’image d’Android 16 reposant sur le design Material 3 Expressive.

Au-delà de l’aspect esthétique, Wear OS 6 débarque avec des nouveautés qui ont trait aux performances, comme une autonomie augmentée, une meilleure gestion du mode Always-On. Nos confrères évoquent également un raccourci Google Home, l’utilisation de Google Maps en mode hors connexion, et cela sans smartphone, l’accès directement depuis votre poignet à Google Wallet et vos billets divers, ticket de transports et cartes de fidélité.

Les montres compatibles avec la dernière version de Wear OS sont les Pixel Watch 3 et 4, la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 4 – sur laquelle Samsung vient par ailleurs de déployer un nouveau correctif de sécurité. Lorsque la mise à niveau vers Wear OS 6 sera disponible pour votre montre, une notification devrait apparaître dans le panneau Wear OS et il vous suffira de placer votre montre sur son chargeur. Vous pouvez également aller vérifier la disponibilité de la mise à jour dans l’application Système.