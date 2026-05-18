Garmin Forerunner 255 : plus de 200 € de réduction sur la montre connectée sportive de référence

Comme son nom l’indique, la Garmin Forerunner 255 est une montre connectée conçue pour les sportifs et particulièrement pour les coureurs. Ce modèle s’avère aussi complet que précis. Et en ce moment, il est à prix cassé sur AliExpress grâce à une double promotion.

Garmin Forerunner 255

Garmin est la marque spécialiste des montres connectées pour les coureurs et les sportifs en général. La marque a su concevoir des modèles qui savent s’adapter aux profils de chacun pour devenir le compagnon idéal à avoir toujours à son poignet. Ainsi, la Garmin Forerunner 255 vous aide à progresser au quotidien en vous donnant notamment des informations pour faire vos entraînements mais aussi pour vos moments de récupération.

La Garmin Forerunner 255 a été lancée au prix de vente conseillé de 350 euros. Elle est aujourd’hui affichée sur AliExpress au prix réduit de 159,34 euros. Et si vous ajoutez le code promo PHDFR20 dans votre panier, le prix baisse de 20 euros supplémentaires. Vous pourrez donc vous offrir la Garmin Forerunner 255 pour seulement 139,34 euros. En plus, la livraison est gratuite avec une expédition depuis la France. C’est vraiment une excellente affaire pour vous équiper sans vous ruiner !

Pourquoi choisir la montre connectée Garmin Forerunner 255 ?

Vous l’aurez comprix, la montre connectée Garmin Forerunner 255 est destinée principalement aux coureurs. Mais pas seulement puisqu’elle intègre plus de 30 profils sportifs comme la randonnée, le cyclisme, la natation ou même le ski. La smartwatch dispose par ailleurs d’un mode multisport, très pratique pour le triathlon puisqu’il permet de suivre plusieurs sports les uns après les autres.

Bien évidemment, la Garmin Forerunner 255 est dotée de nombreux capteurs très utiles. Le premier d’entre eux est un GPS multibande précis capable de combiner les données de plusieurs satellites pour avoir le suivi le plus précis et fiable, quel que soit votre environnement. Cette montre connectée sportive suit également la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) et la VO₂ max. Elle sera aussi utile au quotidien pour suivre la qualité de votre sommeil ou bien pour monitorer votre niveau de stress.

Grâce aux différentes informations collectées, la montre est capable de vous faire des suggestions pertinentes d'entraînement adaptées à votre forme physique du moment. Dernier point fort de cette montre, elle offre une autonomie très confortable allant jusqu’à 14 jours. Vous pourrez donc la garder au poignet sans avoir à la recharger chaque soir.


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