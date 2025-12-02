« Découvrez le futur d’Android XR » : battle de robots, lunettes et casque connectés… Google tease sa conférence The Android Show du 8 décembre

Google vient d’annoncer une nouvelle édition de The Android Show. Cette fois-ci, cette conférence en ligne sera consacrée à Android XR. Battle de danse de robots, casque et lunettes connectées, Gemini… La bande-annonce (et sa description surtout) sème d’intrigants indices sur ce que nous réserve cet événement.

Android XR est devenu réalité avec la présentation officielle en octobre du Galaxy XR, le casque de réalité mixte de Samsung – qui arrivera également en France l’an prochain. Mais il ne s’agit là que du début de l’expérience Android XR.

Pour dévoiler ses nouveautés, Google fait les choses en grand : le géant de la tech vient d’annoncer une nouvelle édition de sa conférence en ligne spéciale The Android Show. Le sous-titre est plus qu’explicite : après l’« I/O Edition » du 13 mai dernier, faites désormais place à l’« XR Edition ».

Google annonce une nouvelle édition de The Android Show dédiée à Android XR

Pour annoncer l’événement, Google n’a pas lésiné sur les moyens : la firme de Mountain View propose un teaser vidéo de 40 secondes – visible ci-dessous – sur lequel figurent des Android Bots qui arborent fièrement des casques et des lunettes. Cet événement sera dédié à Android XR, la bande-annonce est sans équivoque : « Découvrez le futur d’Android XR ».

C’est la description qui est la plus bavarde. Elle annonce : « Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la XR, que ce soit à travers les lunettes, les casques et tout ce qui se situe entre les deux. Découvrez comment, avec Gemini à vos côtés, vous pouvez profiter d’une expérience plus conversationnelle, contextuelle et utile. »

La mention des « lunettes » n’est pas anodine et les spéculations vont bon train : l’animation mettant en scène un battle de danse de robots, cet événement sera-t-il l’occasion pour Google de présenter ses propres lunettes connectées ? Ou s’agira-t-il de lunettes en collaboration et pourquoi pas celles de Samsung, pressentie pour 2026 ? Seul le visionnage du The Android Show: XR Edition nous le dira.

Et si la star du show n’était finalement pas du matériel, mais bel et bien l’intelligence artificielle maison de Google : Gemini – également citée dans la description ? L’IA multimodale de la firme de Mountain View s’immisce – pour ne pas dire s’impose – partout et présente des progrès impressionnants.

Quoi qu’il en soit, pour être sûr que vous ne passiez pas à côté de cette conférence en ligne, Google a inclus dans la description un lien qui vous renvoie vers une page web dédiée à l’événement : en plus d’afficher un compte à rebours, elle vous permet de planifier un rappel par e-mail ou d’ajouter l’événement à votre calendrier. Vous pouvez également activer les notifications YouTube en cliquant sur « M’avertir ».

Alors, rendez-vous le 8 décembre 2025 à 19 heures (heure française) pour découvrir The Android Show: XR Edition.