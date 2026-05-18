Bon plan Xiaomi Pad 7 : la tablette passe à petit prix, mais c’est une offre à durée limitée !

Les tablettes haut de gamme avec des caractéristiques avancées sont généralement hors de prix. Mais la Xiaomi Pad 7 fait figure d’exception. Normalement en vente à 481 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, elle passe à 201,17€ seulement avec le code PHDFR20. C’est un prix sacrifié !

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En proposant des appareils performants à prix agressif, Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons. La Xiaomi Pad 7 ne fait pas exception. Cette tablette dotée d’une puissante puce Snapdragon 7 + Gen 3, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go affiche ainsi un rapport qualité-prix imbattable. Et AliExpress va encore plus loin !

Normalement en vente à 481 €, cette tablette est proposée à 221,17 € par le géant du e-commerce. Et avec le code PHDFR20, vous avez 20 € de réduction supplémentaire. La Xiaomi Pad 7 passe donc à 201,17 €, mais attention, les stocks partent vite !

Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?

Vous cherchez une tablette puissante, mais à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous. La Xiaomi Pad 7 est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Mais ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger, elle n’a rien à envier à des modèles bien plus chers.

C’est une tablette puissante capable de faire tourner des applications gourmandes. Elle est doté d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 gravé en 4nm couplé à 8 Go de RAM. Vous avez aussi un espace de stockage de 256 Go pour stocker vos précieux fichiers.

Côté écran, la Xiaomi Pad 7 ne fait aucune concession. La tablette est équipée d’une dalle CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels. Grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 800 nits, vous bénéficiez de contenus fluides contrastés et particulièrement riches en couleurs.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’elle embarque une caméra frontale ultra grand angle de 8MP ainsi qu’un capteur arrière de 13 MP. Enfin, la batterie de 8850 mAh compatible avec une charge maximale de 44W vous offre une autonomie XXL.