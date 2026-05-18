Bon plan Xiaomi Pad 7 : la tablette passe à petit prix, mais c’est une offre à durée limitée !

Les tablettes haut de gamme avec des caractéristiques avancées sont généralement hors de prix. Mais la Xiaomi Pad 7 fait figure d’exception. Normalement en vente à 481 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, elle passe à 201,17€ seulement avec le code PHDFR20. C’est un prix sacrifié !

Xiaomi Pad 7

En proposant des appareils performants à prix agressif, Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons. La Xiaomi Pad 7 ne fait pas exception. Cette tablette dotée d’une puissante puce Snapdragon 7 + Gen 3, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go affiche ainsi un rapport qualité-prix imbattable. Et AliExpress va encore plus loin !

Normalement en vente à 481 €, cette tablette est proposée à 221,17 € par le géant du e-commerce. Et avec le code PHDFR20, vous avez 20 € de réduction supplémentaire. La Xiaomi Pad 7 passe donc à 201,17 €, mais attention, les stocks partent vite !

Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?

Vous cherchez une tablette puissante, mais à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous. La Xiaomi Pad 7 est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Mais ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger, elle n’a rien à envier à des modèles bien plus chers.

C’est une tablette puissante capable de faire tourner des applications gourmandes. Elle est doté d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 gravé en 4nm couplé à 8 Go de RAM. Vous avez aussi un espace de stockage de 256 Go pour stocker vos précieux fichiers.

Côté écran, la Xiaomi Pad 7 ne fait aucune concession. La tablette est équipée d’une dalle CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels. Grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 800 nits, vous bénéficiez de contenus fluides contrastés et particulièrement riches en couleurs.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’elle embarque une caméra frontale ultra grand angle de 8MP ainsi qu’un capteur arrière de 13 MP. Enfin, la batterie de 8850 mAh compatible avec une charge maximale de 44W vous offre une autonomie XXL.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google I/O 2026 : voici comment suivre en direct toutes les annonces de la conférence

Demain, mardi 19 mai 2026, se tiendra la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View consacré à ses dernières nouveautés. Pour ne rien manquer des annonces,…

ClickFix : quand les hackers vous convainquent de les aider à pirater votre propre PC

Oubliez le virus qui s’installe en douce ou la pièce jointe piégée. La dernière technique d’attaque à la mode fait bien plus fort : elle vous demande poliment de pirater…

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction sur tout le site

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Ce casse-tête mathématique vieux de 300 ans vient de transformer l’exploration des astéroïdes

Visiter plusieurs astéroïdes en un seul voyage est un casse-tête mathématique redoutable. Deux chercheurs viennent de le résoudre grâce à une approche inédite. Leurs travaux pourraient transformer la planification des…

Marshall lance le Milton ANC et rend la réduction de bruit active plus accessible

Après Major et Monitor, Marshall dévoile une troisième référence dans son catalogue de casque audio : Milton. Proposé sous la barre des 200 euros, ce produit veut combiner la signature…

GoPro HERO13 Black : plus de 200 € de réduction sur la célèbre action cam, vite !

Jusqu’au 22 mai, AliExpress nous inonde de bonnes affaires et de codes promo. Grâce à cela, vous pouvez vous offrir la GoPro HERO13 Black à prix sacrifié. Alors si vous…

Le SUV électrique Xiaomi YU7 GT bat un record de vitesse sur le circuit Nürburgring

Xiaomi donne le ton avec son futur SUV électrique YU7 GT. Il a battu un record du monde du tour le plus rapide sur l’exigeant circuit Nürburgring. Comme la La…

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont de retour à prix mini, mais ça ne va pas durer !

Vous souhaitez acheter d’excellents écouteurs, mais attendez une belle promotion pour vous offrir un modèle haut de gamme à prix cassé ? Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont à…

Microsoft Teams : vos enregistrements ont disparu ? Voici comment les retrouver

Si vous constatez que certains enregistrements de vos visioconférences Teams ont disparu, sachez que vous pouvez les retrouver facilement. En réalité, ils n’ont pas été supprimés, mais encore faut-il savoir…

Courage, la crise de la RAM sera terminée d’ici un an selon cet ancien cadre de Samsung

Difficile de voir le bout du tunnel après des mois de hausse exorbitante des prix de la mémoire. Pourtant, Kye-hyun Kyung, ancien dirigeant de la section hardware de Samsung, se…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.