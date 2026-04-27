Vous ne les confondrez plus : découvrez le nouveau look des icônes des applications de Google

Google préparerait une actualisation majeure des icônes de ses applications. Après Photos et Maps, la suite Workspace pourrait également en profiter. En plus de permettre une meilleure distinction des applications, cette refonte afficherait clairement les ambitions de l’entreprise.

La firme de Mountain View poursuit le relooking de ses icônes d’applications. En novembre dernier, nous vous informions de la refonte de deux d’entre elles : Maps et Photos. Loin d’être un effet d’annonce, l’entreprise la généraliserait désormais en s’attaquant à la suite Google Workspace.

Ce changement de direction artistique semble aller dans le sens d’un abandon du minimalisme et des lignes séparatrices au sein des icônes au profit de dégradés, tout en réinjectant davantage d’arrondi dans leur forme. En témoignent les icônes ci-dessous, fournies par une source à nos confrères de 9to5Google. Mais cette nouvelle identité est loin d’être anodine : elle en dit long sur les ambitions de la firme.

Google préparerait une refonte majeure de ses icônes d’applications et ce n’est pas anodin

Plusieurs aspects de cette révision majeure sont à relever. Premièrement, le géant de la tech abandonne la règle selon laquelle les quatre couleurs de Google (vert, jaune, rouge et bleu) devaient apparaître dans chacune des icônes. Par exemple, la nouvelle version de l’icône de Google Drive ne contient plus de rouge. Autre suppression : les arrière-plans uniformes. Voici ce que ces changements donnent application par application :

Google Docs, Sheets et Slides conservent leur couleur emblématique, à savoir le bleu, le vert et le jaune respectivement. Si Docs garde cette forme de page verticale, Sheets et Slides reflètent désormais mieux leur usage en étant stylisées et en passant au format paysage.

conservent leur couleur emblématique, à savoir le bleu, le vert et le jaune respectivement. Si Docs garde cette forme de page verticale, Sheets et Slides reflètent désormais mieux leur usage en étant stylisées et en passant au format paysage. Google Drive abandonne complètement le rouge, on le disait, pour ne conserver que les couleurs des applications d’édition de Google et il est incarné par un triangle bien plus arrondi.

abandonne complètement le rouge, on le disait, pour ne conserver que les couleurs des applications d’édition de Google et il est incarné par un triangle bien plus arrondi. Google Meet est métamorphosé : la forme de caméra demeure, mais elle est jaune et pleine. La raison de ce choix nous échappe, si ce n’est une meilleure distinction.

est métamorphosé : la forme de caméra demeure, mais elle est jaune et pleine. La raison de ce choix nous échappe, si ce n’est une meilleure distinction. Google Chat emprunte le même chemin : l’icône passe au vert et avec le sourire ! Et la bulle de message arbore maintenant une forme de pilule – plus arrondie donc.

emprunte le même chemin : l’icône passe au vert et avec le sourire ! Et la bulle de message arbore maintenant une forme de pilule – plus arrondie donc. Gmail conserve sa forme de M iconique évoquant une enveloppe, mais le rouge devient prédominant dans ce dégradé remplaçant les anciennes lignes séparatrices. C’est la seule icône à conserver les quatre couleurs.

conserve sa forme de M iconique évoquant une enveloppe, mais le rouge devient prédominant dans ce dégradé remplaçant les anciennes lignes séparatrices. C’est la seule icône à conserver les quatre couleurs. Google Agenda se métamorphose également : des quatre couleurs ne reste que le bleu. Et sa forme change également pour ressembler davantage à une éphéméride.

se métamorphose également : des quatre couleurs ne reste que le bleu. Et sa forme change également pour ressembler davantage à une éphéméride. Google Tasks conserve sa forme de coche, mais s’apparente davantage à un bouton sur lequel on appuierait pour valider une tâche. Là encore, le bleu prédomine.

conserve sa forme de coche, mais s’apparente davantage à un bouton sur lequel on appuierait pour valider une tâche. Là encore, le bleu prédomine. Google Keep abandonne la forme de page sur laquelle est dessinée une ampoule pour ne laisser qu’une ampoule assez détaillée.

abandonne la forme de page sur laquelle est dessinée une ampoule pour ne laisser qu’une ampoule assez détaillée. Google Voice garde sa forme de combiné de téléphone évoquant un appel en cours, mais elle est là encore plus arrondie.

Ces changements convergent vers une direction : faciliter la distinction des icônes en termes de couleurs et de formes au sein du tiroir d’applications – et cela répond à une critique adressée à Google suite à la dernière actualisation. Mais ce n’est pas la seule raison de cette prétendue révision majeure.

Le relooking de Maps et de Photos annonçait déjà la couleur : Google assume pleinement le virage stratégique qu’il a amorcé depuis quelque temps déjà, à savoir placer l’IA au cœur de son évolution. Pour le moment, cette révision n’a pas été officialisée par Google.