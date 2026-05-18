Panne Bouygues Telecom : le réseau Internet mobile est complètement bloqué

Depuis ce matin, les abonnés Bouygues Telecom ont la mauvaise surprise de constater que leur Internet mobile ne fonctionne plus du tout. Impossible de charger la moindre page web depuis plus d'une heure. L'opérateur n'a pas encore communiqué sur le sujet, même si les choses semblent revenir doucement à la normale.

C'est la douche froide pour les abonnés Bouygues Telecom ce matin. Le réseau Internet mobile semble complètement en rade depuis plusieurs heures. Sur DownDetector, les signalements ont commencé dès 9 h 30 et n'ont fait qu'augmenter dans les heures qui ont suivi. Le constat est toujours le même : les réseaux 4G et 5G ne fonctionnent plus, empêchant le moindre chargement d'une page, et ce, même dans les zones bien couvertes.

Sur X, anciennement Twitter, on s'agace forcément de la situation. Si Bouygues Telecom est loin d'être l'opérateur qui subit le plus de panne, la situation n'est jamais plaisante, surtout, dans ce cas précis, lorsque l'on n'a pas accès à une connexion WiFi. “Bouygues Teledown aujourd'hui”, s'amuse un utilisateur de X (anciennement Twitter). “Je suis le seul à avoir la panne Bouygues depuis quasi 1 heure sans aucun réseau ?”, se lamente un autre.

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Bouygues Telecom victime d'une grosse panne de son réseau Internet mobile,

Qu'il se rassure, il n'est pas le seul. Sur Down Detector, le pic a atteint plusieurs centaines de signalements à environ 11 h ce matin. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers semblent moins nombreux à l'heure où sont écrites ces lignes. Il est possible que le problème soit en train d'être résolu. Pour l'heure cependant, toujours aucune information officielle de la part de Bouygues Telecom sur la situation.

Un silence qui ne manque pas d'exaspérer les internautes, qui tentent d'alerter l'entreprise sur les réseaux sociaux — pour le moment sans succès. Sur X, l'entreprise appelle ses clients à contacter un conseiller en attendant. Les dernières évolutions sont toutefois encourageantes et laissent présager un retour à la normale d'ici ce début d'après-midi. D'ici là, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre pause déjeuner.