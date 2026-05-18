Voici le design du nouveau casque premium Sony 1000X The ColleXion

Un nouveau modèle de casque audio sans fil arrive sur le segment du haut de gamme : le Sony 1000X The ColleXion. À quelques heures de son annonce officielle, nous avons déjà un aperçu de son design.

Pour marquer le coup du 10ᵉ anniversaire de sa famille de casques 1000X, Sony va lancer un nouveau produit sous la forme d'une édition spéciale, orientée encore plus premium que le WH-1000XM6 sorti l'année dernière. Baptisé 1000X The ColleXion, cet appareil devrait être lancé ce 19 mai 2026. Mais nous savons déjà à quoi il va ressembler grâce à des visuels publiés par HotEUDeals, qui les a obtenus d'OnLeaks, une source bien connue de l'industrie.

Sony a, semble-t-il, choisi le slogan “Maîtriser l'art de l'écoute” pour communiquer autour de ce casque audio sans fil. Le 1000X The ColleXion est doté d'un arceau incurvé avec des tiges d'extension en métal poli. On a aussi des charnières en noir brillant, ou chromées sur fond blanc, selon le modèle. On retrouve bien moins de plastique que sur les casques habituels de Sony, remplacé par des matériaux plus nobles. On constate la montée en gamme du premier coup d'œil.

Un design premium pour le Sony 1000X The ColleXion

Le casque embarque de grands coussinets ovoïdes revêtus de similicuir souple. Le coussinet de l'arceau est gainé de cuir. La surface tactile pour contrôler les commandes a été déplacée sur le côté et à l'arrière de l'oreillette, apprend-on. Les boutons et connecteurs sont regroupés en bas de chaque oreille. On retrouve :

Une prise jack 3,5 mm

Un indicateur de couplage Bluetooth

Un bouton d'alimentation

Une LED d'état

Un bouton multifonction en forme de pilule

Une grille de microphone externe

Un bouton de commande secondaire

Un document marketing indique qu'il faut espérer jusqu'à 24 heures d'autonomie avec réduction du bruit active (ANC) et Bluetooth activés, ainsi que jusqu'à 32 heures en Bluetooth seul. On attend des processeurs Sony QN3 et V3 avec 12 microphones pour la réduction de bruit adaptative en temps réel et des haut-parleurs conçus en collaboration avec les ingénieurs de Battery Studios, Sterling Sound et Coast Mastering.

Le Sony 1000X The ColleXion serait livré avec un étui de style sac à main avec poignée ergonomique et fermeture magnétique. Il se déclinerait en noir et en blanc. Une précédente fuite évoquait un prix de 629 euros en France.