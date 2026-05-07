Google repense Search Live et cette fois, le changement saute aux yeux

Google enchaîne les redesigns sur ses outils de recherche, et Search Live vient d'en profiter. Le résultat est franchement réussi. L'interface gagne en couleurs, en immersion, et l'écart avec l'ancienne version est saisissant.

Google Pixel 10 Pro Fold
Crédits : Phonandroid

Les grandes plateformes technologiques soignent de plus en plus leurs interfaces mobiles. Google ne fait pas exception et multiplie les retouches visuelles sur ses applications Android depuis le début de l'année. Le Pixel Drop de mars avait déjà apporté un lot de nouveautés visuelles sur les smartphones Pixel de Google. Ce mouvement touche aussi les outils de recherche, qui gagnent progressivement en immersion et en cohérence graphique. Après avoir revu l'interface de son mode IA il y a quelques semaines, la firme s'attaque maintenant à Search Live.

Search Live est la fonction de recherche vocale et visuelle en temps réel intégrée à l'application Google. Elle permet de poser des questions à voix haute ou de pointer la caméra vers un objet. L'intelligence artificelle identifie alors ce qu'elle voit et répond instantanément, sans clavier, sans quitter l'application. Google prévoit d'ailleurs de faire de l'IA un axe central de sa prochaine conférence I/O 2026. Search Live qui n'avait pas connu de refonte majeure depuis son lancement vient d'en recevoir une.

redesign search live
Source : 9to5Google

Search Live passe en plein écran avec une lueur bleue et un dégradé coloré sur Android

D'après le site 9to5Google, ce redesign se déploie avec la version 17.20 de l'application Google sur Android. L'ancienne interface de Search Live affichait une animation en forme d'arc pendant l'écoute et la réponse. Le nouveau design remplace ce dispositif par une lueur bleue qui illumine le pourtour de l'écran lors d'une question. Quand l'IA répond, un dégradé de couleurs animé apparaît en bas. La vidéo occupe désormais la totalité de l'écran, contre la moitié haute seulement auparavant. Les boutons Son, Vidéo et Transcription restent accessibles en bas. Le bouton de sous-titres en direct demeure en haut à droite.

Ce redesign rappelle visuellement la fonction Entourer pour chercher. Google pousse ses outils de recherche IA vers une identité visuelle commune. La ressemblance entre les deux fonctions n'est sans doute pas un hasard. Le déploiement n'est pas encore généralisé et reste pour l'instant limité à une partie des utilisateurs Android.


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