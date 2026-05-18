Le Tesla Model Y protège ses passagers grâce à cette fonction de sécurité méconnue

Tesla vient de rappeler l'existence d'une protection passive intégrée au Model Y. Discrète, elle pourrait pourtant éviter bien des accidents de la vie de tous les jours.

Les sièges électriques et les coffres motorisés font désormais partie des équipements courants dans les SUV modernes. Ces mécanismes simplifient le chargement et les réglages à bord. Notre essai de la version propulsion du Model Y en fait le tour complet. Mais un élément en mouvement peut aussi blesser quelqu'un ou abîmer un objet mal positionné. Ce risque reste discret, car ces fonctions paraissent anodines. Les conducteurs n'ont pas toujours conscience de ces sécurités. Certains constructeurs ont dû procéder à des rappels après des incidents liés à ce type de pièces.

Tesla a récemment publié une vidéo pour attirer l'attention sur un dispositif de sécurité intégré au Model Y. La marque entendait montrer que ses sièges arrière et son coffre en disposent déjà. Cette prise de position intervient alors que le SUV vient de bénéficier d'une baisse de prix en France. La plupart des propriétaires du véhicule ignorent pourtant l'existence de cette fonction. Cette particularité reste méconnue, même après plusieurs années de commercialisation de ce modèle.

To protect passengers or cargo, the powered rear seats & trunk in Model Y will automatically pop back up if detecting an obstruction while folding. pic.twitter.com/Mzxo7WNiF2 — Tesla Asia (@Tesla_Asia) May 18, 2026

Les sièges arrière et le coffre du Model Y remontent automatiquement s'ils détectent un obstacle

Le Model Y dispose d'un système de détection sur sa banquette motorisée et son hayon. Lorsqu'un obstacle est repéré lors du pliage, le mécanisme inverse automatiquement son mouvement. Le composant remonte seul, sans aucune intervention du conducteur. Il protège aussi bien les passagers que les objets stockés à bord. La fonction est conçue pour prévenir blessures et dommages avant qu'ils ne surviennent. La démonstration partagée par Tesla sur les réseaux sociaux montre clairement ce comportement en action, sur les deux éléments concernés.

Cette publication de Tesla intervient dans un contexte particulier. Hyundai a lancé un rappel sur le Palisade après des blessures causées par ses sièges pliants à commande électrique. En mettant en avant cette prise de parole, la firme signale que le Model Y gère déjà ce scénario. Sa date d'introduction n'a pas été précisée. Elle pourrait figurer dans le SUV depuis bien avant le restylage de 2025. Dans les deux cas, cette mécanique s'active de façon transparente. Aucune configuration n'est requise de la part des conducteurs.