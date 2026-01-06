Plus besoin de télécommande : Gemini va prendre le contrôle de Google TV

Google a levé le voile sur les prochaines évolutions de Gemini pour Google TV lors du CES 2026. Optimisées pour les grands écrans, ces fonctions inédites promettent une expérience simplifiée et fluidifiée. Voici ce qu’il faut retenir de ces annonces.

Le CES (Consumer Electronics Show), c’est le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les grandes marques de la tech. Quel meilleur endroit que celui pour que Google dévoile un premier aperçu des futures fonctions de Gemini pour Google TV ? La question est évidemment rhétorique.

Ajustement automatique des paramètres, recherche en langage naturel dans sa galerie Google Photos, recherche avancée… La firme de Mountain View a présenté plusieurs options optimisées pour tirer pleinement parti des grands écrans. Découvrez-les dans cet article.

Google présente les nouveautés de Gemini pour Google TV

Première fonctionnalité inédite : Google va simplifier l’ajustement des paramètres de son et d’image de votre téléviseur sans qu’aucune interruption de votre programme ne soit nécessaire. En disant simplement à Gemini que l’image est trop sombre ou les dialogues inaudibles, l’IA se chargera d’effectuer les réglages à votre place. Pour vous signifier que la requête liée au manque de clarté de votre écran a été prise en compte par exemple, un encart « luminosité » devrait apparaître pendant l’ajustement en bas de l’écran.

Vous pourrez également explorer votre bibliothèque Google Photos et retrouver une personne en particulier ou un moment clé grâce à une simple discussion avec l’IA maison de Google. Cette fonction étant pensée pour exploiter le grand format de la dalle, les résultats issus de votre recherche par commande vocale s’afficheront dans un carrousel plein écran. Plusieurs options de création seront disponibles grâce à Nano Banana : « Remix », « Modifier » et la génération de souvenirs en diaporamas immersifs. Des fonctions similaires à celles de l’application Google Photos native qui débarque bientôt sur les téléviseurs d’une autre marque.

Mais le rôle de Nano Banana ne s’arrête pas là et Veo est également de la partie : il vous suffira de lui donner un prompt ou d’importer une photo depuis votre smartphone via un QR code pour générer les modifications souhaitées.

Côté recherche, Google inaugure une nouvelle interface plein écran permettant d’adapter les réponses de Gemini à vos besoins : le texte peut s’accompagner d’images haute définition, d’extraits vidéo, de suivi des résultats sportifs en direct… Pour les questions plus complexes, appuyer sur bouton « Aller plus loin » permet de générer des présentations interactives et commentées, conçues pour un large public.

Selon nos confrères de 9to5Google, ces nouveautés de Gemini pour Google TV feront leurs premiers pas sur certains téléviseurs TCL. Leur déploiement se poursuivra ensuite au fil des mois sur d’autres appareils disposant de Google TV.