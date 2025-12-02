Cette faille critique d’Android permet le piratage de votre smartphone à distance, installez la mise à jour de décembre dès que possible

Google a publié le bulletin de sécurité Android de décembre 2025 et il recense plusieurs vulnérabilités critiques, notamment dans le Framework, le système et le noyau. Installez la mise à jour dès qu’elle sera disponible.

Chaque mois, Google publie des mises à jour pour Android, son système d’exploitation. Si cette année 2025 le calendrier a été quelque peu chamboulé, il semble que le rythme mensuel soit de nouveau à l’ordre du jour. Ces patchs améliorent certes le système, mais ils permettent surtout de corriger les failles de sécurité que pourraient exploiter des pirates ou des logiciels espions.

C’est pourquoi il est vivement recommandé d’installer ces correctifs dès qu’ils sont disponibles. Cela se vérifie encore pour décembre 2025 : la mise à jour n’est pas encore déployée, en revanche Google vient de publier le bulletin de sécurité Android du mois et il révèle une longue liste de vulnérabilités graves.

Installez le patch de sécurité Android du 5 décembre 2025 dès que possible : Google révèle plusieurs failles critiques

Les bulletins de sécurité Android publiés tous les mois par Google répertorient toutes les failles qui affectent, comme leur nom l’indique, l’écosystème Android. Elles concernent généralement Android 13 et les versions ultérieures du système d’exploitation.

Dans l’édition de décembre 2025, plusieurs vulnérabilités classées « critiques » ou « élevées » sont signalées. Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, la plus grave est celle située dans le Framework Android : elle est susceptible de permettre une attaque à distance par déni de service, sans même nécessiter de privilège supplémentaire.

Il existe également d’autres failles au niveau du système et du noyau. Les plus sévères pourraient être exploitées pour une attaque par élévation de privilège (obtention de droits d’accès plus important), même avec l’accord explicite de l’utilisateur.

Finalement, le bulletin recense des failles propres aux puces Qualcomm, MediaTek et Unisoc. Quant à Android Automotive et Wear OS, ces systèmes ont également été mis à jour mais ne présente aucune vulnérabilité.

Ces failles critiques devraient être corrigées avec le patch de sécurité du 5 décembre. Étant donné les risques pour vos appareils, nous vous recommandons vivement d’installer la mise à jour dès qu’elle sera disponible. Notez qu’elle arrivera sur les appareils dès lors que les constructeurs publieront leur mise à jour.