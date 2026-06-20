Android 17 fait disparaître vos widgets, Google tente de limiter les dégâts

Quelques jours à peine après sa sortie, Android 17 pose déjà des problèmes. Le dernier OS de Google empêche les utilisateurs de replacer leurs widgets après les avoir supprimés. Mais la firme de Mountain View assure travailler à la résolution de ce bug.

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Crédits : Gemini

Android 17 est là, pour le meilleur comme pour le pire. Et parfois, pour le pire. L’OS de Google, qui apporte une fonctionnalité censée vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone, provoque plusieurs bugs. On retrouve par exemple un problème qui empêche l’utilisation de certaines applications en Wi-Fi. Les utilisateurs Android concernés doivent donc basculer sur les données mobiles pour y remédier. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Android 17, qui apporte une option demandée depuis longtemps pour les captures d’écran, ajoute également un bug. Celui-ci affecte la gestion des widgets sur votre smartphone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce problème est particulièrement handicapant pour les utilisateurs Android.

Les widgets d’Android 17 disparaissent mystérieusement. Après avoir supprimé manuellement certains widgets, les utilisateurs se retrouvent dans l’impossibilité de replacer ces derniers sur leur écran d’accueil. Et le problème n’est pas nouveau. En effet, celui-ci a commencé à être évoqué dès février 2026, alors qu’Android 17 était toujours en bêta.

Disparition des widgets sous Android 17 : on a trouvé le coupable

Heureusement, des solutions existent. Certains utilisateurs pointent notamment du doigt la présence d’un compte professionnel sur les smartphones concernés. En supprimant les comptes en question, puis en conservant uniquement leur compte Google personnel, ce bug affectant les widgets semble se résoudre. En revanche, réinstaller un compte professionnel signerait le retour du problème.

Et c’est une mauvaise nouvelle pour Google, qui améliore justement son système de widgets sous Android 17. En effet, le géant du numérique vous permet désormais de concevoir n’importe quel widget Android grâce à son IA Gemini.

Face à la colère des utilisateurs Android, Google n’a pas tardé à réagir. La firme de Mountain View a en effet reconnu officiellement l’existence de ce problème de widgets. Google affirme travailler activement à la correction du bug en question, qui devrait être résolu lors d’une prochaine mise à jour d’Android 17. Affaire à suivre, donc…

Source : 9to5Google


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