Précommande God of War Ragnarok : où l’acheter au meilleur prix ?

Après plusieurs mois d'attente, God of War Ragnarok a enfin une date de sortie. Attendu pour le 9 novembre 2022, il est d'ores et déjà disponible en précommande chez Sony et ses partenaires. Le jeu se décline en plusieurs éditions, dont des versions Collector et Jötnar qui s'accompagnent de tout un tas de goodies qui raviront les fervents de la franchise. On vous dit où les acheter au meilleur prix.

Annoncé plusieurs mois avant la sortie de la PS5, God of War Ragnarok est l'un des jeux les plus attendus sur les plateformes de Sony. C'est désormais une certitude, le titre sortira bel et bien avant la fin de l'année. C'est le studio Santa Monica qui est une nouvelle fois à la baguette de la suite des aventures de Kratos et d'Atreus.

God of War Ragnarok se décline en quatre éditions différentes, à commencer par les versions Standard et Deluxe Numérique. Sony propose également deux éditions spéciales en série limitée qui sont beaucoup plus chères. Sans surprise, les éditions Collector et Jötnar sont déjà très rares à trouver au malgré leur prix.

Gof of War Ragnarok : où acheter les éditions Standard, Deluxe, Collector et Jötnar ?

Les deux éditions de base de God of War Ragnarok sont les moins chères, mais aussi les plus faciles à acheter. L'édition Standard coûte 79,99 € sur PS5 et 10 € de moins sur PS4, soit 69,99 €. La version Deluxe numérique coûte 89,99 € et est disponible en précommande exclusivement sur le PlayStation Store. Toutes les versions seront disponibles dès le 9 novembre 2022.

Édition Standard PS5

Édition Standard PS4

Pour les passionnés, Sony propose donc aussi les éditions Collector et Jötnar. Ce sont logiquement les deux versions les plus chères. Elles sont proposées respectivement à 215 € et 270 € sous réserve de disponibilité. À l'heure où ces lignes sont écrites, les deux éditions spéciales sont en rupture sur toutes les boutiques partenaires de Sony.

Ce que contient l'édition Collector de God of War Ragnarok :

Jeu complet pour PS4 et PS5 (code de téléchargement imprimé).

Marteau Mjöllnir (réplique) de 40 cm.

Jeu de dés des nains.

2 statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm.

Boîtier Steelbook (Disque du jeu non inclus).

Fresque de la Gardienne du savoir.

Code de téléchargement pour les contenus numériques (Armure de Valnoir, tenue Valnoir, poignée de hache Valnoir, manches de lames Valnoir, artbook numérique Dark Horse, bande originale numérique officielle, ensemble d'avatars PSN pour PS4 et PS5, un thème PlayStation 4).

Ce que contient l'édition Jötnar de God of War Ragnarok :

Jeu complet pour PS4 et PS5 (code de téléchargement imprimé).

Marteau Mjöllnir (réplique) de 40 cm.

Jeu de dés de Brok.

Disque vinyle de 18 cm (avec la musique composée par Bear McCreary).

2 statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm.

Ensemble de pin's Faucon, Ours et Loup.

Carte en tissu d'Yggdrasil.

Anneau Draupnir légendaire.

Boîtier Steelbook (Disque du jeu non inclus).

Fresque de la Gardienne du savoir.

Code de téléchargement pour les contenus numériques.

Précommander l'édition Collector PS5/PS4 de God of War Ragnarok (sous réserve de disponibilité)

Précommander l'édition Jötnar PS5/PS4 de God of War Ragnarok (sous réserve de disponibilité)

God of War Ragnarok : quelles sont les nouveautés ?

Ragnarok est une suite directe des précédentes aventures de Kratos et de son fils. L'histoire prend donc place quelques années après les événements du jeu de 2018. Ensemble, les deux protagonistes font tout pour empêcher le Ragnarok, la légendaire version nordique de l'apocalypse.

Dans le nouveau God of War, Kratos et Atreus affrontent de nouveaux ennemis, dont Freya et Thor. La première cherche à venger la mort de son fils, Baldur. L'histoire se déroule cette fois-ci dans les neuf royaumes nordiques, dont Vanaheim, Svartalfheim et Asgard. Pour rappel, le Go of War de 2018 se déroulait dans six des neuf royaumes.

Quant au gameplay, Sony Santa Monica conserve les mécaniques qu'on connait déjà, tout en les améliorant. On sait également que les ennemis de Ragnarok seront plus variés et plus difficiles à affronter. Kratos et Atreus seront notamment aux prises avec de nouvelles créatures de la mythologie nordique, dont les créatures Stalker et Dreki.