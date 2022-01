PS5, PS4 : Sony donne les dates de sortie de 22 jeux à suivre en 2022

Sony dévoile les dates de sortie de 22 jeux à ne pas manquer en 2022. Une liste qui concerne aussi bien la toute récente PS5 que la toujours très active PS4. Vous y retrouvez aussi bien les incontournables de la PlayStation, comme God of War, Uncharted, Horizon et Gran Turismo, que des jeux licences tierces, telles qu'Elden Ring, Rainbox Six, Final Fantasy ou Forspoken. Les jeux indépendants ne sont évidemment pas oubliés.

Sony dévoile aujourd’hui une liste de 22 jeux à surveiller pour cette année 2022. Des jeux attendus tel que les gros blockbusters aux jeux indépendants, nous avons ici une liste qui peut nous donner de quoi nous régaler cette année. Tout le monde sera servi, que ce soit sur PS4 ou sur PS5, cette liste regorge de titre pour satisfaire tout le monde.

Voici les dates de sortie des 22 jeux à suivre qui sortiront en 2022 sur PS5

Plusieurs jeux attendus sur la dernière console de Sony se rapprochent à grands pas de leur sortie. Comme nous l’avions déjà vu dans nos colonnes, Horizon Forbidden West que Guerilla continue de dévoiler parcimonieusement. Il sortira le 18 février. Plus qu’un mois à attendre ! Durant cette attente, vous pouvez profiter de Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui sors la semaine prochaine, le 28 janvier. D’autres jeux afin de ravir tous les goûts pourront également vous faire patienter. Elden Ring, nouvelle production des créateurs de Bloodborne et Dark Souls, sortira le 25 février ou encore Gran Turismo 7 le 4 mars. N'oublions pas non plus Forspoken, titre très ambitieux développé par le studio japonais Luminous Productions et édité par Square-Enix. C'est un jeu qui nous avait beaucoup impressionné lors du State of Play de septembre 2021. Voici la liste complète :

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 janvier

UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection – 28 janvier

Dying Light 2 Stay Human – 4 février

OlliOlli World – 8 février

Sifu – 8 février

Horizon Forbidden West – 18 février

Elden Ring – 25 février

Babylon’s Fall – 3 mars

Gran Turismo 7 – 4 mars

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin – 18 mars

Tiny Tina’s Wonderlands – 25 mars

Forspoken – 24 mai

Le Seigneur des Anneaux : Gollum – courant 2022

Gof of War Ragnarök – courant 2022

Gotham Knights – courant 2022

Ghostwire : Tokyo – courant 2022

Suicide Squad : Kill the Justeace League – courant 2022

Stray – courant 2022

Salt and Sacrifice – courant 2022

Little Devil Inside – courant 2022

OXENFREE II : Lost Signals – courant 2022

Tchia – courant 2022

Avec une grosse quinzaine de belles nouveautés en 2022, la PS4 est loin d'être morte !

Sur PS4, nous retrouvons une grande partie des grandes sorties de la PS5. Ainsi, vous pourrez en profiter même si vous ne disposez pas de la dernière console de Sony. C'est notamment le cas de Horizon Forbidden West dont la version PS4 aurait fuité il y a quelques jours. Tom Clancy’s Rainbox Six Extraction sortira ce jeudi, de quoi passez un bon week end ! La suite du jeu d’action et de survival horror Dying Light sortira le 4 février. Disponible le 18 mars, les fans de RPG japonais pourront, comme sur PS5, se jeter à corps perdu sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Et très bonne nouvelle également pour les studios indépendants dont les sorties sortiront aussi sur PS4. Voici la liste complète :

Que vous cherchiez uniquement la suite de votre jeu préféré, ou à découvrir de nouveaux jeux, cette liste est à noter dans votre calendrier ! Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous dans les commentaires pour partager avec nous les jeux que vous attendez le plus dans cette liste, que vous soyez sur PS4 ou sur PS5.