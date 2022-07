God of War Ragnarok débarque le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5

God of War Ragnarok débarquera officiellement sur PS4 et PS5 ce 9 novembre 2022. En effet, Sony et Santa Monica Studio viennent de confirmer la nouvelle sur le Playstation Blog. Sans surprise, les collectionneurs pourront aussi se jeter sur plusieurs éditions Collector, dont les prix restent encore inconnus.

C'est officiel. Contrairement à ce que laissaient entendre les dernières rumeurs, God of War Ragnarok, l'une des exclusivités Playstation les plus attendues de l'année, débarquera bel et bien en 2022 sur PS4 et PS5. En effet, Sony et Santa Monica Studio viennent de confirmer la nouvelle sur le Playstation Blog.

Le rendez-vous est donc fixé au 9 novembre 2022 ! Pour l'occasion, le constructeur vient de partager une toute nouvelle bande-annonce en live action du titre. Par ailleurs, les collectionneurs seront ravis d'apprendre qu'il sera possible d'opter pour différentes éditions du jeu, y compris deux éditions spéciales disponibles en quantité limitée.

God of War Ragnarok révèle sa date de sortie et ses éditions Collector

Si vous êtes curieux, une vidéo d'unboxing des éditions Collector et Jötnar est d'ailleurs visible ci-dessous. Chacun d'entre elle contiendra un code pour télécharger le jeu dans sa version numérique. Concernant l'édition ultime Jötnar, vous pourrez retrouver :

un code de bon d'achat imprimé pour le jeu complet sur PS4 et PS5

Un disque vinyle 7″ comprenant deux morceaux de la BO réalisée par Bear McCreary

Un set comprenant des pin's de Falco, Bear et Wolf représentant respectivement Faye, Karts et Atreus

L'anneau légendaire de Draupnir, un anneau mythologique nordique, livré dans un sac en tissu rouge

Le jeu de dés Brok avec une finition en argent métallisé avec des détails bleus

Une carte en tissu d'Yggdrasil, qui représente chacun des neuf royaumes de Midgard dans les branches et les racines de l'arbre monde d'Yggdrasil

Une boite de présentation Steelbook sans le disque de jeu

Une sculpture des jumeaux Vanes de 5 cm

Une réplique du marteau de Thor Mjölnir de 40 cm

Des éléments numériques comme la tenue Darkdale pour Kratos et Atreus, la poignée des lames Darkdale pour les lames du Chaos et la hache Leviathan, la bande-son numérique officielle du jeu, un mini livre d'art numérique Dark Horse, un set d'avatars, et un thème dynamique pour PS4

Le tout est contenu dans un sublime boite représentant la fresque de la Gardienne du savoir, qui fait partie des triptyques observables dans le premier God of War

Notez que les précommandes pour les différentes éditions de God of War seront ouvertes dès le 15 juillet 2022 à 10h.