Les recherches Google analysent nos données Gmail et Google Photos pour des résultats personnalisés

Une recherche avec le mode IA de Google peut maintenant inclure des réponses basées sur nos données personnelles, recueillies dans Gmail et Google Photos.

La recherche Google s'est dotée d’un mode IA il y a quelques mois, une manière de répondre aux agents conversationnels de type ChatGPT qui sont venus lui faire concurrence et lui grapiller des parts de marché. Elle obtient aujourd'hui une mise à jour qui va lui permettre de devenir plus pertinente en se basant sur le contexte de l'utilisateur, comme le fait déjà Gemini.

Le mode IA de Google Search ne se contente plus d'indexer des informations disponibles sur le web pour générer ses réponses, il analyse aussi les données personnelles de l'utilisateur. Pour commencer, il gagne l'accès à Gmail et Google Photos. Pour certaines requêtes, la recherche Google pourra donc recourir à vos photos, vidéos, emails de réservation de vol et d'hôtel ou confirmations d'achat pour répondre à une invite. Google précise que son IA n'est pas entraînée directement sur nos données privées Gmail ou Google Photos, mais que certaines requêtes peuvent enclencher l'analyse de vos données dans ces applications.

Le mode IA de Google se geminise

La fonctionnalité est heureusement optionnelle. Vous devrez accorder votre autorisation pour que le mode IA de Google Search siphonne votre Gmail et votre Google Photos. Si vous acceptez et que vous changez d'avis, vous pouvez la désactiver à tout moment dans les options Personnalisation de la recherche > Applications de contenu connecté. Il est aussi possible de connecter seulement Gmail et pas Google Photos, et inversement.

“Nos tests internes nous ont montré que Personal Intelligence in Search peut s'avérer extrêmement utile, mais des erreurs sont toujours possibles. Nos systèmes peuvent établir des liens erronés entre des sujets sans rapport ou ne pas saisir pleinement le contexte. Si une recommandation vous semble inappropriée, vous pouvez la corriger et préciser votre recherche grâce à une réponse de suivi en mode IA”, précise Google.

La fonctionnalité est en phase de test et sera déployée progressivement au cours des prochains jours auprès des abonnés à Google AI Pro et Google AI Ultra. Comme souvent en matière d'IA, elle est d'abord réservée aux utilisateurs anglophones résidant aux États-Unis. Il est aussi nécessaire de disposer d'un compte Google personnel, les comptes Google Workspace Business et Éducation n'étant pas encore compatibles.