Les notifications Gmail se modernisent enfin, mais Google sacrifie un élément clé : ça risque de ne pas plaire à tout le monde

Google continue de moderniser les notifications de Gmail afin de les rendre plus utiles. Après y avoir intégré un nouveau bouton « Marquer comme lu », c’est désormais à leur présentation que la firme de Mountain View s’attaque, en mettant en avant un élément bien pratique.

Google poursuit ses efforts pour faciliter la vie de ceux qui utilisent Gmail. Ces derniers temps, la firme de Mountain View y a apporté plusieurs améliorations : trois nouvelles fonctions liées à son service Chat, une nouvelle interface permettant de suivre plus facilement vos achats en ligne et livraisons en cours…

Mais l’entreprise ne semble pas décidée à s’arrêter là. Après avoir ajouté l’option « Marquer comme lu » directement dans les notifications Gmail, Google modernise ces dernières afin de les rendre encore plus pratiques. Voici comment se présente cette nouveauté.

Les notifications Gmail afficheront désormais un aperçu des pièces jointes

Jusqu’à présent, les notifications Gmail affichaient : le nom de l’expéditeur, l’objet du mail, ainsi que le début du message. Avec la mise à jour en cours de déploiement, selon nos confrères de 9to5Google, c’est désormais l’aperçu des pièces jointes qui est mis en avant.

Imaginons : vous recevez un mail avec une pièce jointe. Dans sa version réduite, la notification Gmail affiche alors une icône de trombone (signe universel s’il en est de la présence d’un fichier) et remplace la photo de profil de l’expéditeur par une petite prévisualisation. Dans la version déployée de la notification, la photo de l’expéditeur retrouve sa place et c’est une prévisualisation rectangulaire qui s’affiche. Dans le cas où un mail comporte plusieurs fichiers, la notification présentera une rangée inférieure pour le signaler.

S’il s’agit d’un PDF, la notification comporte une pilule dotée de la mention « PDF », ainsi que le début du nom du fichier. Rien de révolutionnaire ici : c’est généralement de cette façon que les applications de messagerie instantanée, telles que WhatsApp, présentent les pièces jointes.

Avec cette mise à jour, Gmail signale enfin clairement la présence d’une pièce jointe. Mais si son aperçu est désormais privilégié, cela se fait au détriment du texte. Il serait peut-être judicieux de la part du géant de la tech de laisser aux utilisateurs la possibilité de choisir entre l’aperçu des pièces jointes ou l’affichage d’un extrait du message – ou de proposer les deux.