Gmail s’est imposé comme une solution de messagerie flexible et centralisée, capable de rassembler les e-mails provenant de comptes tiers et d’y déployer ses fonctionnalités avancées. Mais cette promesse de souplesse va sérieusement être freinée, surtout pour les particuliers, dès janvier 2026.

Google est loin d’être un écosystème fermé, et si l’un de ses services illustre bien ce positionnement, c’est bien Gmail. Mais 2026 pourrait bien être l’année d’un certain amenuisement de la flexibilité apportée par l’application.

Alors que la firme de Mountain View devrait bientôt permettre de modifier une adresse en @gmail.com sans perte de données, elle va, en revanche, mettre fin à la compatibilité de Gmail avec le protocole POP et Gmailify à partir de janvier 2026. C’est le grand public qui risque de pâtir le plus de cette décision annoncée sur une page d’assistance de Google.

POP et Gmailify : ce qui va changer dans Gmail dès janvier 2026

Pour rappel, POP (pour Post Office Protocol) est un protocole qui permet de récupérer vos e-mails issus de comptes tiers compatibles (comme Outlook) dans votre compte Gmail. Sa prise en charge par Gmail permettait de faire de l’application de Google une interface centralisée pour gérer l’ensemble de vos courriels. Faute d’explication officielle de Google, on peut supposer que la fin du support de POP vise à protéger les comptes – le protocole envoyant les mots de passe de manière non chiffrée.

Quant à Gmailify, cette option vieille de dix ans maintenant permet de récupérer les fonctionnalités de Gmail (antispam, le tri automatique des e-mails, les notifications améliorées sur les smartphones…) dans un compte de messagerie tiers, tel que Yahoo, Hotmail ou Outlook.

La fin des comptes tiers dans l’application mobile Gmail n’a pas encore sonné : IMAP permet toujours d’y accéder. Toutefois, cette souplesse prend fin sur le web. Ces deux décisions corrélées – la fin de POP et de Gmailify – reflètent la stratégie de Google : inciter les utilisateurs à adopter Gmail comme messagerie principale. Ceux qui tiennent à leur adresse actuelle peuvent quoi qu’il en soit rediriger leurs e-mails vers Gmail pour les retrouver sur les applications web et mobile.

Si le service de migration de Workspace devrait faciliter le passage d’un fournisseur à un autre, les particuliers, eux, devraient être plus fortement impactés par ces nouvelles mesures de sécurité en ayant davantage de difficultés à changer de fournisseur.