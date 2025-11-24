« Ces informations sont trompeuses » : non, Gmail n’utilise pas vos e-mails pour entraîner Gemini, c’est Google lui-même qui l’affirme

Google dément les accusations émises par certains articles devenus rapidement viraux qui déclaraient que la firme de Mountain View utilisait vos contenus Gmail pour entraîner ses modèles d'IA.

La semaine dernière, une information s’est répandue comme une traînée de poudre : Google aurait modifié sa politique d’utilisation des messages et pièces jointes Gmail pour entraîner son IA. Toutefois, pour empêcher Gemini d’accéder à ces données, il existerait une solution : désactiver les « Smart features » (ou « fonctionnalités intelligentes » dans la langue de Molière).

Dans le contexte actuel, où de nombreuses entreprises tentent d’utiliser, avec plus ou moins de transparence, vos données personnelles pour entraîner leurs modèles d’IA, il n’est pas étonnant que les articles – comme celui de Malwarebytes aujourd’hui corrigé – et les publications colportant cette rumeur soient rapidement devenus viraux. Car oui, selon le principal intéressé, il s’agirait là « d’informations trompeuses ».

Google dément : il n’utilise pas vos données Gmail pour entraîner Gemini

C’est en tout cas ce qu’a déclaré la porte-parole de Google, Jenny Thomson, à nos confrères de The Verge : « nous n'avons modifié les paramètres de personne, les Smart Features de Gmail existent depuis de nombreuses années et nous n'utilisons pas votre contenu Gmail pour entraîner notre modèle d'IA Gemini. » On ne peut pas faire plus clair.

Selon le géant de la tech, les Smart Features (utilisée dans Gmail, Chat et Meet) analysent votre contenu, non pas pour entraîner Gemini, mais pour personnaliser votre expérience : suggestions automatiques, filtrage automatique des e-mails, cartes de résumé comme des récapitulatifs de suivi de colis… Google indique par ailleurs que les Smart Features sont désactivées par défaut. Si certains utilisateurs affirment le contraire, c’est bien notre cas.

Cette affaire, c’est en réalité le fruit d’une confusion – ou d’une mauvaise interprétation. En résumé : Google a reformulé et récemment mis en avant les paramètres Smart features. Or, selon Malwarebytes, les termes utilisés sont plutôt vagues et le mot « smart » suggère généralement l’IA. Sans explication claire, les utilisateurs ont donc déduit qu’ils étaient inscrits automatiquement pour que leur contenu Gmail soit utilisé pour entraîner l’IA de la firme de Mountain View.

En théorie, vous pouvez donc être rassurés : Google n’utilise pas votre contenu Gmail pour entraîner Gemini. Mais si cette histoire vous a échaudés, vous pouvez toujours vérifier si les Smart Features sont activées dans Gmail (pour les désactiver, le cas échéant). Il vous suffit d’aller dans Paramètres, puis Général, et enfin de faire défiler la page jusqu’à « Fonctionnalités intelligentes ».