Ces deux outils bien pratiques de Gmail deviennent gratuits, essayez-les maintenant

Gmail obtient de nouvelles fonctions IA et en rend certaines déjà disponibles gratuites pour tous les utilisateurs.

Google a multiplié l'intégration de fonctionnalités basées sur l'IA dans ses produits, et Gmail ne fait pas exception. Mais jusqu'ici, la plupart des outils lancés pour le client de messagerie n'étaient disponibles que pour une minorité d'utilisateurs, ceux qui sont abonnés à Google AI Plus, Google AI Ultra ou Google AI Pro. Mais la situation évolue à partir d'aujourd'hui.

Deux fonctions IA importantes de Gmail sont désormais accessibles à tous. La première est Help Me Write, une aide à la rédaction pour rédiger ses emails. La firme californienne ajoute de surcroît que cet outil va devenir plus performant à partir du mois prochain. Il offrira une expérience plus personnalisée en intégrant le contexte de vos autres applications Google.

Gmail accélère sur les fonctions IA

La seconde est Suggested Replies, une mise à jour de Smart Replies, qui est censée améliorer les propositions de réponses à un message dans Gmail. “Elles utilisent le contexte de votre conversation pour vous proposer des réponses pertinentes, accessibles en un clic et adaptées à votre style d'écriture”, promet Google.

Gmail se dote aussi d'une nouvelle fonction de relecture par IA, qui vérifie à la fois la grammaire, le style et le ton d'un message avant envoi pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Celle-ci est par contre réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra dans un premier temps. Comme Help Me Write et Suggested Replies, on peut espérer qu'elle soit rendue disponible pour tout le monde d'ici à quelques mois.

Enfin, Google annonce des nouveautés IA basées sur Gemini 3 dans Gmail. AI Overviews permet de poser des questions à un assistant qui va y répondre en se basant sur le contenu de vos emails. La génération de résumés de conversation est aussi déployée. Par ailleurs, AI Inbox, la nouvelle boîte de réception IA, filtre les messages inutiles et génère un briefing personnalisé à l'utilisateur. AI Overviews et AI Inbox sont disponibles dès aujourd'hui aux États-Unis, uniquement en anglais, et le seront plus tard dans d'autres langues.