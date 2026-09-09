Gemini s’adapte encore mieux à notre contexte personnel avec cette nouveauté

Google travaille sur une fonctionnalité permettant à l’utilisateur d’indiquer rapidement à Gemini qu’il doit se souvenir d’informations affichées à l’écran.

gemini collecte data
Crédits : Adobe Stock

Les assistants IA sont de plus en plus performants pour offrir une expérience personnalisée basée sur le contexte spécifique de l’utilisateur. Mais des progrès peuvent encore être réalisés à cet égard. Google en a conscience et travaille au développement d’une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de rendre Gemini toujours plus pertinent.

La fonctionnalité “Se souvenir”, qui ordonne à l’IA de mémoriser des informations affichées à l’écran pour les retrouver plus facilement plus tard ou pour que l’assistant les prenne en compte dans ses futures réponses, va être intégrée directement à l’interface de superposition de Gemini. Depuis son lancement il y a peu, il fallait passer par le menu de partage Android pour y accéder, ce qui n’est pas des plus intuitifs et n’incite pas à l’utiliser.

Gemini se souvient plus efficacment de ce qu’on lui demande de retenir

En analysant le code de la dernière version de l’application Google (17.56.14), Android Authority a découvert et a réussi à activer cette nouveauté. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, un nouveau bouton “Se souvenir” avec une icône de marque-page est rendue disponible lorsque Gemini est invoqué en-dehors de sa propre application dédiée. Lorsque l’action est déclenchée, l’assistant confirme qu’il a enregistré les informations qu’on lui a demandé de retenir.

Gemini souvenir
Crédit : Android Authority

L’outil donne la possibilité de sélectionner avec précision quels éléments de l’écran doivent être enregistrés, évitant à Gemini de prendre en compte des informations affichées, mais qui ne sont pas pertinentes pour l’utilisateur. Ce système est bien plus pratique que de devoir prendre une capture d’écran puis de l’envoyer manuellement à Gemini.

Le raccourci “Se souvenir” devrait prochainement être déployé sur les appareils compatibles, étant donné qu’il semble déjà fonctionnel. Mais pour l’instant, Google n’a rien communiqué à son sujet. Il est en tout cas intéressant de constater que l’entreprise cherche à rendre son assistant toujours plus simple à utiliser et plus adaptable à l’utilisateur.


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