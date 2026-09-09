Apple s’apprêterait à corriger le point faible que tous les sportifs reprochent à sa montre la plus chère

Apple doit bientôt lever le voile sur sa prochaine génération de montres. Une ultime indiscrétion prête à l’Apple Watch Ultra 4 une réponse au principal défaut reproché à cette gamme depuis son lancement. Son apparence resterait en revanche quasiment inchangée.

Apple Watch Ultra

Au fil du temps, les fabricants du secteur améliorent presque tous les aspects. Davantage de capteurs apparaissent, les dalles deviennent plus lumineuses et les processeurs plus rapides. L’endurance demeure néanmoins un défaut persistant. Là où certains modèles exigent une recharge quotidienne, les Watch GT 7 de Huawei peuvent fonctionner plusieurs journées sans chargeur. Cet avantage prend toujours plus d’importance pour sélectionner une montre destinée aux randonnées, aux plongées ou aux épreuves d’ultrafond.

Ce mercredi 9 septembre 2026, Apple tiendra sa keynote de rentrée et y présentera sa prochaine gamme de montres. La Watch Series 12 fera partie des nouveautés annoncées. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient et l’Apple Watch Ultra 4 gagnerait également des capteurs liés à la santé plus perfectionnés. Mark Gurman ne prévoit toutefois aucune refonte visible face à la version vendue aujourd’hui. Peu avant la conférence, une nouvelle information est venue préciser les changements attendus.

L’Apple Watch Ultra 4 pourrait tenir au-delà des 42 heures promises par sa devancière

Apple aurait principalement travaillé sur l’endurance. D’après un article de Bloomberg, l’Apple Watch Ultra 4 fonctionnerait davantage de temps entre deux recharges que la version lancée l’année dernière. La publication ne fournit aucune durée exacte. La génération actuelle annonce néanmoins jusqu’à 42 heures en fonctionnement normal, contre 72 avec l’économie d’énergie activée. Sa prédécesseure plafonnait à 36 h. Jusqu’à présent, toute nouvelle mouture a gagné quelques heures, sans réussir à atteindre deux journées complètes. Apple insiste sur cette progression lorsqu’elle présente son modèle dédié aux usages sportifs.

Comparée aux modèles concurrents, l’amélioration demeurerait donc mesurée. Les deux précédentes versions avaient déjà gagné six heures et aucun élément ne laisse attendre un bond nettement supérieur cette année. Huawei et Garmin proposent de leur côté des références capables de fonctionner plusieurs jours, parfois plusieurs semaines lorsqu’elles consomment peu. Apple demande pourtant 899 euros pour sa Watch Ultra, c’est environ deux fois le prix de plusieurs montres concurrentes destinées aux activités de plein air. Elle figure donc parmi les références les plus coûteuses du secteur. Nous connaîtrons le verdict ce soir, la keynote commençant à 19 h en France.


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