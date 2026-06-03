Gemini : la fonction Niveau de réflexion est disponible pour tout le monde, mais attention à ne pas en abuser

Avant même que la conférence Google I/O ne commence, la firme de Mountain View nous offrait un avant-goût des nouveautés de Gemini en commençant à déployer une fonctionnalité inédite : Niveau de réflexion. Elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Comment en profiter ? Quelles sont les restrictions ? On vous dit tout dans cet article.

Lors de sa conférence Google I/O, le géant américain a présenté une petite révolution à propos de Gemini, son intelligence artificielle. Nouveau modèle 3.5, Neural Expressive Daily Brief, Gemini Spark, Gemini Omni… On vous a déjà récapitulé toutes les nouveautés annoncées.

Mais en marge de l’événement, une option inédite a commencé à être déployée au sein de Gemini. Baptisée Niveau de réflexion, elle permet – comme son nom l’indique – de choisir parmi deux profondeurs de réflexion : Standard et Extended. Elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils disposent d’une offre gratuite ou payante.

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La nouvelle fonction Niveau de réflexion de Gemini est disponible pour tous les utilisateurs

Selon Josh Woodward, vice-président de Gemini chez Google, qui a annoncé la nouvelle sur X (ex-Twitter), la fonctionnalité Niveau de réflexion est disponible aussi bien sur la version Web de Gemini, que sur iOS et Android. On le mentionnait, elle permet de choisir entre le mode Standard décrit comme « Idéal pour la plupart des questions » et le mode Extended dédié à la « Résolution de problèmes complexes ».

Concrètement, le second induit un temps de réflexion plus long tout en affichant un raisonnement étape par étape avant de répondre : « Considering the Prompt », « Analyzing the Question », « Refining the Response »… Pour profiter de cette fonction, la marche à suivre est simple comme bonjour :

Ouvrez l’application Gemini (iOS, Android, Web)

Appuyez sur le nom du modèle

S’affiche alors une section Niveau de réflexion : appuyez dessus

: appuyez dessus Sélectionnez l’une des deux options : Standard ou Extended

ou Vous n’avez plus qu’à poser votre question et attendre que la « magie » opère

La réflexion étendue devrait, en principe, offrir des analyses approfondies et, de fait, de meilleures réponses. En pratique, cela reste à vérifier. Surtout, Google a récemment changé les limites d’utilisation de Gemini : au nombre de messages envoyés à l’IA s’ajoute désormais la puissance de calcul nécessaire pour répondre. C’est pourquoi il y a fort à parier que le Niveau de réflexion Extended consomme davantage de crédits. Mieux vaut donc conserver le mode Standard pour vos requêtes les moins complexes.