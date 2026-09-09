AirPods Pro 3 : le prix chute sous la barre des 200 euros pendant les French Days, vite !

S’il y a bien un produit qu’Apple vend comme des petits pains, ce sont les AirPods. Et pour cause, c’est la marque à la pomme qui a largement contribué à démocratiser les écouteurs True Wireless. Les AirPods Pro 3 sont les écouteurs les plus avancés d’un point de vue technologique, mais aussi les plus chers de la marque. Heureusement, vous pouvez les trouver en ce moment à prix cassé.

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Si vous cherchez des écouteurs avec une excellente réduction de bruit active et un rendu sonore de très haute qualité, vous avez forcément jeté un coup d’œil aux AirPods Pro 3, surtout si vous avez un iPhone. Seul problème, avec un prix conseillé de presque 250 euros, ce modèle n’est pas accessible à toutes les bourses.

Amazon l’a bien compris. Pendant les French Days, le géant du e-commerce propose une belle réduction sur les AirPods Pro 3. Avec une réduction de plus de 50 euros, ils passent à seulement 198 euros. Alors si vous attendiez le bon moment pour craquer, vous pouvez passer à l’action et vous faire plaisir sans vous ruiner.

French Days : les AirPods Pro 3 sont en promotion sur Amazon

Sortis en même temps que la gamme d’iPhone 17, les AirPods Pro 3 sont tout simplement les meilleurs écouteurs jamais conçus par la marque à la pomme. La grosse nouveauté de cette nouvelle génération d’AirPods Pro est l’ajout d’un capteur de fréquence cardiaque. Les écouteurs d’Apple ne vont donc plus se contenter de vous offrir une expérience sonore de haute volée, ils vont aussi devenir des outils pour suivre votre état de santé ainsi que vos exploits sportifs. Vous pourrez ainsi avoir accès à votre fréquence cardiaque ainsi qu’à vos calories brûlées sans avoir à porter une Apple Watch. En plus, Apple vous permet d’avoir dans vos oreilles un assistant vocal qui vous guide pour atteindre vos objectifs fixés.

D’un point de vue sonore, les AirPods Pro 3 se sont aussi nettement améliorés avec une réduction de bruit active deux fois plus efficace que la génération précédente. Le rendu sonore a aussi été retravaillé pour obtenir des basses plus profondes et une scène sonore élargie.

Le design n’a pas connu de changement notable au premier coup d’œil. Pourtant, il a été revu pour apporter un meilleur maintien dans les oreilles tout en apportant plus de confort. L’autonomie permet d’avoir jusqu’à 8 heures d’utilisation avec réduction de bruit active et jusqu’à 10 heures sans. Avec le boîtier, vous avez une autonomie totale de 24 heures.

Enfin, si vous êtes en voyage, les AirPods Pro 3 vont devenir votre meilleur allié puisqu’ils disposent maintenant d’un système de traduction et interprétation vocale instantanée. Vous pourrez donc parler avec n’importe qui. C’est impressionnant et très pratique !

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