“Votre assistant personnel disponible 24h/24 et 7j/7” : l’agent IA Gemini de Google arrive

Google prépare une grosse évolution de son IA Gemini. Elle pourra devenir un agent capable de faire beaucoup de choses à votre place, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

L'intelligence artificielle au service des humains. Voilà comment la technologie est vendue par toutes celles et ceux dont c'est le fond de commerce. C'est en effet plus séduisant que “l'IA va prendre votre travail“. Toujours est-il que nous commençons à voir des applications concrètes du premier slogan. Elles prennent la forme d'agents capables d'effectuer diverses tâches pour nous. On pense par exemple à OpenClaw (anciennement Clawdbot), le modèle qui fait sensation depuis fin 2025. Mais pas que.

Du côté des smartphones sous Android, Gemini de Google peut déjà se comporter comme un agent IA sur les Samsung Galaxy S26. En l'occurrence, il peut commander un repas pour vous, le cas échéant après avoir résumé plusieurs conversations pour s'assurer que tout le monde aura ce qu'il veut. La firme de Mountain View s'apprête à aller beaucoup plus loin vu les lignes de code dénichées dans la version bêta 17.20 de l'application Google.

Gemini pourra bientôt faire beaucoup de choses à votre place

L'agent Gemini, déjà disponible pour les abonnés à la formule Google AI Ultra, y est ici écrit comme “votre partenaire numérique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7“. Dans les faits, “il peut effectuer des actions en votre nom sur Internet et via vos applications connectées et vos compétences, par exemple communiquer avec d'autres personnes, partager des documents et effectuer des achats pour vous“.

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Google précise bien que l'IA “peut commettre des erreurs et divulguer des données par inadvertance“. Il est normal de le mentionner, mais ça ne rassure pas pour autant. De la même manière, l'application indique que “Gemini n'est pas conçu pour les tâches nécessitant des connaissances spécialisées, telles que les démarches juridiques, médicales ou financières“.

L'utilisation de l'agent reste bien sûr optionnelle et les données qu'il enregistre peuvent être supprimées. À ce stade, on ne sait pas quand il sera disponible. Et vu les régulations européennes en vigueur, il y a fort à parier pour que soyons servi bien après nos voisins américains, et potentiellement dans une version amputée de certaines fonctions.

Source : 9to5Google