French Days Marshall Middleton : le prix de l’iconique enceinte Bluetooth chute encore plus avec ce code

Vous êtes fans de musiques et vous voulez pouvoir emporter partout avec vous une enceinte de qualité qui vous permet de profiter d’un son puissant et riche ? Ne cherchez pas plus loin ! L’enceinte Marshall Middleton répond à tous ces points. Et en ce moment, elle bénéficie d’une double baisse de prix. Attention, c’est une affaire !

Marshall Middleton

Avec n’importe quel smartphone, on peut emporter partout tous ses morceaux préférés. Mais bien souvent, on ne peut pas en profiter pleinement avec ses amis puisque les haut-parleurs des téléphones ne sont pas assez puissants. Pour pallier à cela, vous pouvez investir dans une enceinte portable sans fil. Marshall propose plusieurs modèles d’excellente qualité donc la Middleton qui est actuellement en promotion.

Pendant les French Days, Cdiscount propose des réductions sur de nombreux produits ainsi qu’un code promo cumulable qui va vous permettre de profiter du prix le plus bas possible. Ainsi, l’enceinte nomade Marshall Middleton est affiché à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros. Et en ajoutant le code promo COCORICO15 au moment du paiement, le prix baisse de 15 euros supplémentaire pour passer à seulement 184,99 euros. En plus, la livraison est gratuite. Alors ne passez pas à côté de cette belle offre pour vous équiper à prix mini !

Son puissant à 360°, autonomie de plus de 20 h, design emblématique : l’enceinte sans fil Marshall Middleton est en plus à prix sacrifié

Quand on achète un produit de la marque Marshall, on profite déjà d’un look iconique qui ne laisse personne indifférent. Toute en noire, l’enceinte bluetooth Middleton est à la fois sobre et très reconnaissable avec sa grille et la signature dorée Marshall. Elle dispose en plus d’une sangle pour pouvoir la déplacer simplement. En plus, elle est certifiée IP67 ce qui signifie qu’elle résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu’à 1m pendant 30 minutes. Vous pourrez donc l’emporter partout sans vous soucier de l’abîmer.

Côté rendu sonore, les fans de la marque ne seront pas déçus puisque l’on profite de la patte caractéristique de la marque. Malgré sa petite taille, cette enceinte embarque deux tweeters de 3/5″, deux woofers de 3″ et deux radiateurs passifs. Elle permet donc d’avoir un son puissant et équilibré, même à plein volume. En plus, la technologie True Stereophonic de Marshall permet d’avoir un son spatial à 360° pour un rendu encore plus immersif et spectaculaire.

Cerise sur le gâteau, l’autonomie est excellente puisqu’elle dépasse les 20 heures. L’enceinte se recharge à 100% en seulement 4 heures et demie. Et si vous êtes pressé, vous pouvez récupérer 2 heures d’autonomie en seulement 20 minutes de charge.


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