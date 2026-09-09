Amazon brade le JBL Tune 780NC : le casque à réduction de bruit est à 54 € (-58%)

Le JBL Tune 780NC est le modèle le plus récent de la série de casques abordables de JBL. Grâce à une réduction de presque 60%, il est actuellement à moins de 60 €. Pour ce prix, il offre la réduction de bruit active et jusqu’à 76h d’autonomie.

JBL Tune 780NC

Lancé à 130 € il y a moins d’un an, le JBL Tune 780NC est un casque à réduction de bruit active qui succède au très populaire Tune 770NC. C’est un modèle circum-auriculaire qui intègre des fonctionnalités que l’on retrouve sur des casques premium, pour un prix largement plus bas.

Amazon l’affiche à 69,99 € au lieu de 129,99 €. C’est déjà une remise immédiate de 60 €, mais un coupon permet d’aller beaucoup plus loin. Vous devez simplement cocher la case présente sous le prix avant d’ajouter le casque au panier. Une réduction supplémentaire de 16 € s’appliquera au moment de la commande.

Le montant à régler passe ainsi à 53,99 €. L’économie totale est de 76 €, ce qui représente une baisse d’environ 58 % par rapport au prix conseillé par JBL.

Le Tune 770NC a enfin une bonne raison de prendre sa retraite

Le JBL Tune 780NC remplace le Tune 770NC, très prisé. Les deux casques utilisent des transducteurs de 40 mm et offrent le son JBL Pure Bass, qui restitue généreusement les graves. Le nouveau modèle va encore plus loin en ajoutant un son spatialisé ainsi qu’une réponse en fréquence étendue jusqu’à 40 kHz lorsqu’il est utilisé en filaire.

La différence se remarque également pendant les appels. JBL a intégré deux microphones chargés de mieux isoler votre voix des bruits environnants. Cette amélioration peut être utile si vous avez l’habitude de téléphoner dans les transports ou de participer à des réunions depuis un endroit animé.

Le Tune 780NC dispose bien entendu d’une réduction de bruit adaptative. Elle ajuste son fonctionnement en fonction des sons qui vous entourent. Les modes Ambient Aware et TalkThru permettent d’entendre une annonce ou de parler à quelqu’un sans retirer le casque. Tous ces réglages sont accessibles depuis l’application JBL Headphones, qui dispose aussi d’un égaliseur et propose la fonction Personi-Fi 3.0.

L’autonomie progresse même avec la réduction de bruit

JBL annonce jusqu’à 76 heures d’écoute lorsque la réduction de bruit est désactivée. L’autonomie passe à 50 heures avec le Bluetooth et l’ANC, contre 44 heures sur le Tune 770NC. Cinq minutes de charge permettent par ailleurs de récupérer cinq heures d’utilisation.

Malgré son format circum-auriculaire, le casque ne pèse que 225 grammes. Ses coussinets entourent les oreilles au lieu de reposer directement dessus comme ceux du Tune 660NC, ce qui devrait le rendre plus agréable pendant les longues écoutes. Il se replie à plat pour prendre moins de place dans un sac.

Enfin, le JBL Tune 780NC propose également la connexion multipoint et peut enfin rester connecté à deux appareils.


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