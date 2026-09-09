Ninja Crispi Pro : le puissant airfryer en verre passe à prix cassé avec ce code

La famille des airfryers Ninja s’est agrandie cette année avec le nouveau Crispi Pro. Cette friteuse sans huile 7-en-1 vous donne la possibilité de cuisiner des repas pour toute la famille. Normalement en vente à 249,99 €, vous pouvez l’obtenir à 224,99 € avec le code PASN10. C’est actuellement son prix le plus bas !

Ninja Crispi Pro

Les French Days continuent jusqu’au 14 septembre. Smartphones, tablettes, PC portables, casques ou encore écouteurs, aucun produit n’échappe aux chutes de prix. Le petit électroménager est aussi en promotion. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant de belles économies.

Vous cherchez un airfryer polyvalent capable de cuire des repas pour 6 personnes ? Sorti cette année, le Ninja Crispi Pro est rarement bradé. Mais pour la rentrée, vous pouvez exceptionnellement vous l’offrir moins cher grâce à code PASN10. Il est actuellement affiché à son prix habituel, 249,99 €, mais en renseignant ce code dans votre panier, vous avez 10% de réduction. Le Ninja Crispi Pro passe donc à 224,99 €. C’est son prix le plus bas.

Quelles sont les caractéristiques du Ninja Crispi Pro ?

Ninja a révolutionné le monde des airfryers avec sa gamme de friteuses sans huile en verre. Le Crispi Pro va encore plus loin puisque ce nouveau modèle est plus puissant et il est doté de 7 modes de cuisson différents. Son design a été revu et l’unité chauffante qui se clipsait sur les contenants a été remplacé par une station chauffante fixe à hauteur ajustable en fonction de la taille du récipient.

Le Ninja Crispi Pro est fourni avec 2 plats différents. Le grand contenant de 5,7 L est idéal pour accueillir un poulet entier et ses légumes. Vous pouvez ainsi régalerez jusqu’à 6 convives. L’autre de 2,3 L est parfait pour les plus petites portions. Ces 2 contenants sont munis de pieds et de poignées anti-chaleur. Vous pouvez donc les poser directement sur votre table.

Les contenants sont en verre CleanCrisp garantis sans PFAS. Ils peuvent supporter des températures de cuisson allant jusqu’à 240 °C. Ils disposent aussi de couvercles hermétiques pour pouvoir conserver vos préparations au frigo ou au congélateur. En plus, ils sont compatibles avec le lave-vaisselle.

Enfin, le airfryer Ninja Crispi Pro est doté de 7 modes de cuisson personnalisables : Max Crisp, Air Fry, Four, Levée de pâte, Rôtir, Déshydrater et Re-crisp. Vous pouvez aussi bien préparer des plats salés que sucrés.


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