Look d’iPhone Pro, mais deux capteurs 200 MP et une énorme batterie : le Honor Magic 9 Pro Max intrigue

Le Honor Magic 9 Pro Max s’apprête à débarquer sur le marché avec une fiche technique impressionnante et un design qui nous rappelle quelque chose.

Honor Magic 9 Pro Max
Crédit : Honor

Non, ce n’est pas l’iPhone 18 Pro Max dans un coloris vert inattendu, il s’agit bel et bien du Honor Magic 9 Pro Max. Pour ce nouveau smartphone premium, la marque s’inspire largement du design des mobiles d’Apple, avec un plateau au dos dans lequel sont intégrés les capteurs photo sur toute la largeur de l’appareil. La différence ici est qu’on a très grand module sur la gauche, accompagné de deux plus petits à sa droite. Alors que le Galaxy S27 Ultra est aussi attendu avec ce type de design, on risque de bientôt se retrouver avec des smartphones qui se ressemblent tous.

Sur la partie inférieure du panneau dorsal, on observe une découpe cassant son unité. La partie intérieure adopte une teinte différente à celle du reste du cadre. Là encore, c’est Apple qui a démocratisé ce genre de conception l’année dernière avec l’iPhone 17 Pro, et bientôt avec l’iPhone 18 Pro. Même à l’avant, on a l’impression de voir un iPhone, le double capteur frontal en pilule rappelant le Dynamic Island. Ce n’est pas encore confirmé, mais la caméra selfie pourrait être carrée, comme sur les iPhone 17.

Le Honor Magic 9 Pro Max est compatible avec un accessoire pour améliorer la portée du zoom

Le Honor Magic 9 Pro Max est équipé d’un capteur principal de 200 MP d’une taille de 1/1,28 pouce avec une ouverture de f/1,57 et d’un téléobjectif de 200 MP de 1/1,4 pouce avec une ouverture de f/2,6. Un téléconvertisseur de 500 mm peut être accroché au smartphone pour augmenter la distance focale et offrir un zoom puissant et de grande qualité. Oppo et Vivo ont déjà proposé ce type d’accessoire, Honor va encore plus loin que ses concurrents.

Honor Magic 9 Pro Max
Crédit : Honor

L’autonomie du mobile serait confiée à une batterie silicone carbone d’une capacité de 8 800 mAh, promettant une très bonne endurance en usage intensif. Le Honor Magic 9 Pro Max commence à être teasé sur les réseaux sociaux, mais son lancement officiel est prévu pour le 28 septembre 2026. La mise à jour MagicOS 11 devrait quant à elle être annoncée dans quelques jours.


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