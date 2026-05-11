Grâce à One UI 8.5, les Samsung Galaxy reçoivent la compatibilité entre Quick Share et AirDrop

Samsung a enfin lancé le déploiement de la version stable de One UI 8.5 sur les premiers smartphones Galaxy compatibles. Avec la mise à jour arrive une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs : l'interopérabilité entre Quick Share et Airdrop.

L'arrivée de la compatibilité avec AirDrop se fait progressivement sur les smartphones Android depuis quelques mois. C'est bien évidemment Google qui a dégainé le premier sur ses Pixel. Mais Samsung n'a pas mis bien longtemps à lui emboîter le pas. Très vite après son rival, le constructeur coréen a lui aussi annoncé que ses smartphones pourront bientôt envoyer des fichiers facilement aux iPhone à l'aide de Quick Share, mais sans fenêtre de déploiement à la clé.

L'attente aura été de courte durée, puisque ladite fonctionnalité est d'ores et déjà disponible sur bon nombre de smartphones Galaxy. Vous l'aurez compris, c'est bien la version stable de OneUI 8.5, dont le déploiement global a débuté en fin de semaine dernière, qui apporte cette dernière sur les téléphones compatibles. Pour l'heure, seule une poignée de modèles y ont donc accès : les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6.

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Les smartphones Galaxy sont enfin compatibles avec AirDrop

Cela signifie qu'en théorie, tous les smartphones Galaxy éligibles à la mise à jour OneUI 8.5 pourront eux bénéficier de la compatibilité avec AirDrop. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre encore quelques semaines, le temps que Samsung termine le déploiement de sa dernière surcouche. La question se pose surtout pour ses modèles plus abordables, les Galaxy A et Galaxy M, ainsi que les tablettes, nombreux et nombreuses à être éligibles à OneUI 8.5.

Le constructeur coréen n'a pas encore communiqué officiellement sur la question et, à vrai dire, la question de l'interopérabilité avec AirDrop n'est pas revenue sur la table depuis son annonce d'il y a quelques mois. Il faudra donc se montrer patient pour savoir ce qu'il en est. En attendant, si vous possédez un des smartphones cités plus haut, la mise à jour ne devrait pas tarder à être disponible — si ce n'est pas déjà le cas.