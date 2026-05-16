Google Messages va enfin nous laisser personnaliser le fond d’écran des conversations

Google Messages va se doter d'un outil laissant l'utilisateur choisir des thèmes personnalisés pour ses conversations. L'interface des paramètres permettant d'adapter le comportement des réponses intelligentes va aussi être optimisée pour plus de clarté.

Les nouvelles fonctionnalités arrivent à un rythme effréné sur Google Messages. À la traîne face aux applications de messagerie tierces comme WhatsApp ou Telegram, le service reçoit constamment des améliorations pour combler l'écart. Google Messages va bientôt permettre à ses utilisateurs de définir un fond d'écran personnalisé pour chaque conversation, une fonction qui peut paraître basique, mais qui n'existe pas jusqu'ici.

En analysant le service messages.android_20260508_02_RC00.phone.openbeta_dynamic d'Android, le média Android Authority a repéré une nouvelle section clairement dédiée aux arrière-plans personnalisés. Nous n'en apprenons pas beaucoup plus, mais cela confirme que Google est en train de développer des options permettant de modifier l'apparence des chats de Google Messages. La même source avait déjà identifié plusieurs chaînes de caractères dans le code de l'app faisant référence à des couleurs personnalisées et à la possibilité d'importer des photos d'arrière-plan.

Google Messages devient enfin plus personnalisable

Autre changement attendu dans l'application de messagerie par défaut d'Android, Google prépare une refonte des paramètres de contrôle des réponses intelligentes. Actuellement, un curseur permet de choisir entre deux comportements lorsque l'utilisateur appuie sur une réponse intelligente (Suggestions) : envoyer le message tel quel ou l'ouvrir pour le modifier au préalable. Mais on ne comprend pas très bien ce choix dans le menu, car un curseur est habituellement utilisé pour activer ou désactiver une fonction, pas pour sélectionner une action ou une autre.

Une interface plus intuitive va être proposée. Prochainement, Google Messages va intégrer un sous-menu dédié entièrement à cette fonctionnalité (voir capture d'écran ci-dessus). On y trouvera un curseur pour activer ou désactiver les réponses intelligentes. Quand elles sont activées, on verra alors deux options s'offrir à nous : Appuyer sur la Suggestion pour envoyer directement un message ou Appuyer sur la Suggestion pour créer un brouillon. Cela devrait éviter les confusions.

On ne sait pas quand ces deux nouveautés seront déployées. Elles ne sont pas encore disponibles en bêta, on risque donc de devoir attendre un certain temps.