Vous pouvez jouer à The Legend of Zelda Twilight Princess sur tous les supports sans émulateur

Des développeurs ont porté le jeu The Legend Of Zelda Twilight Princess sur toutes les plateformes existantes, mobiles ou non. Ce n'est pas de l'émulation, mais bien un jeu à part entière.

The Legend Of Zelda Twilight Princess

Jouer à d'anciennes consoles ou même d'anciens jeux PC peut vite se révéler compliqué. Entre l'usure de la machine et les problèmes de compatibilité éventuels, on passe parfois plus de temps à essayer de résoudre les soucis qu'à jouer. Heureusement, il y a l'émulation. Mais cette pratique profitant d'un flou juridique est très souvent attaquée par les ayants droits, qui se démènent pour les faire disparaître.

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Le mieux, c'est de mettre la main sur un portage moderne. Encore faut-il qu'il existe. Heureusement, des développeurs passionnés sont là pour le faire à la place des éditeurs. C'est ainsi que le groupe Twilit Realm annonce Dusk, à savoir le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess de 2006 jouable sur Android, iOS, PC, MacOS et Steam Deck. Le titre en profite pour recevoir tout un tas d'améliorations modernisant l'expérience.

Jouer à The Legend of Zelda Twilight Princess sur mobile et PC sans émulateur, c'est possible

Au lancement de Dusk, vous pouvez choisir entre le mode classique, donc le jeu original, et le mode Dusk. Celui-ci propose de meilleurs graphismes, des options d'améliorations de la qualité des ombres, un nombre d'images par seconde illimité, la prise en charge des contrôles gyroscopiques et bien d'autres choses. Il faut cependant remplir une condition indispensable : posséder l'ISO de The Legend of Zelda Twilight Princess. Dusk est en effet un genre de lecteur virtuel qui lit puis convertit cette image.

Pour Android par exemple, vous devez transférer l'ISO sur le smartphone, puis installer l'APK de Dusk. Une fois l'application lancée, sélectionnez l'ISO depuis cette dernière. Une vérification se lance, à l'issue de laquelle vous devrez choisir entre les deux modes dont nous avons parlé plus haut. Gardez cependant en tête qu'il s'agit d'un portage non officiel et que Nintendo n'est pas connu pour sa tolérance vis-à-vis des projets de ce genre.


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