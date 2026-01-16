Nano Banana : vous ne devinerez jamais d’où vient le nom de l’IA de Google

Nano Banana est désormais disponible depuis quelques mois, soit autant de temps que l'on se demande comment Google a-t-il trouvé un nom aussi loufoque. Un récent billet de blog nous livre enfin la réponse tant attendue et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'y attendait pas.

Si Google s'est lancé dans la course folle à l'IA générative avec Gemini, c'est bien Nano Banana qui lui vole la vedette depuis quelques mois. D'abord intégré au modèle de langage général, l'outil de retouche et de génération d'image s'est vite vu déployé un peu partout dans l'écosystème Google — jusque même dans la barre des tâches de Chrome. Et pour cause : il s'agit sans doute de l'IA la plus populaire du moment.

Une popularité certes en grande partie due à son efficacité, Nano Banana étant aujourd'hui considéré comme l'un des outils les plus efficaces de son domaine, mais aussi, il faut l'avouer, à son nom peu commun. Si vous n'avez jamais utilisé Nano Banana de votre vie, il faut peut-être préciser que celui-ci n'a aucun rapport avec la banane. Alors pourquoi se nomme-t-il ainsi ? Google nous livre enfin la réponse dans un récent billet de blog.

Pourquoi Nano Banana s'appelle Nano Banana

Google raconte dans cet article les tout début de son IA de retouche. En juillet 2025, la firme souhaite soumettre cette dernière sur LMArena, un site sur lequel on peut publier des modèles d'IA pour que des internautes puissent la tester et livrer leurs retours. L'équipe de développement travaille jusqu'à très tard dans la nuit pour respecter la deadline, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il leur manque un nom. Du moins, un nom grand public, puisque l'IA se nomme alors encore Gemini 2.5 Flash Image.

On demande alors à Naina Raisinghani, product manager, de trouver un nom de toute urgence. Son idée : Nano Banana. En réalité, ce nom vient du surnom qu'on lui a attribué chez Google, Naina Banana. On suppose que la partie Banana se trouve là parce qu'elle sonne bien avec le prénom. Nano, quant à lui, est un dérivé du surnom de Naina, qui apparemment lui vient de sa petite taille et de son amour pour les ordinateurs. Maintenant, vous savez.