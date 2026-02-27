Google lance Nano Banana 2, la meilleure IA pour retoucher des images en un rien de temps

Nano Banana 2 est disponible, apportant de nouvelles fonctions et rendant accessibles à tous des options autrefois limitées à Nano Banana Pro. Voici les améliorations apportées par Google à son IA de retouche d'image.

nano banana 2
Crédit : Google

Google annonce Nano Banana 2, disponible dès maintenant sur l'ensemble des produits dans lesquels la première version était déjà intégrée (application Gemini, Google Lens, mode IA de la recherche…). Basé sur Gemini 3.1 Flash Image, ce modèle rend certaines fonctionnalités Pro (nécessitant un abonnement donc) accessibles à tous les utilisateurs.

On peut citer la connaissance avancée du monde, l'IA étant alimentée par des informations et des images en temps réel venant du web. De quoi rendre des sujets spécifiques avec une plus grande précision. Cela lui permet aussi de créer des infographies, de transformer des notes en diagrammes et de générer des visualisations de données.

nano banana 2
Crédit : Google

L'invite ayant permis de générer le visuel ci-dessus est le suivant : “Photographie à plat de haute qualité créant une infographie à réaliser soi-même, expliquant simplement le cycle de l'eau, sur un fond texturé gris clair et épuré. Le récit visuel se déroule de gauche à droite en étapes claires. De simples flèches noires, dessinées à la main sur le fond, guident le regard du spectateur. L'ensemble se veut pédagogique, moderne et facile à comprendre. La photo est prise en plongée, avec un éclairage doux et uniforme qui minimise les ombres et met en valeur le processus”.

Nano Banana 2 génère des “images photoréalistes de très haute qualité”

Nano Banana 2 permet aussi de générer un texte précis et lisible directement dans une image, avec possibilité de traduire et de localiser du texte sur demande, sans besoin de supprimer du texte dans une langue pour ajouter ensuite sa traduction.

Cette version offre des progrès importants en matière de fidélité visuelle. Capable de générer “des images photoréalistes de très haute qualité”, cette nouvelle génération est à la fois plus polyvalente et performante que la première mouture de Nano Banana. Elle dispose d'un meilleur suivi des instructions et est capable de maintenir la ressemblance de jusqu'à 5 personnages et la fidélité de jusqu'à 14 objets au sein d'un seul flux de travail. L'utilisateur obtient un contrôle plus profond sur les formats d'image et les définitions (allant de 512 pixels à la 4K). Google promet en outre “un éclairage plus éclatant, des textures plus riches et des détails plus nets”.

nano banana 2
Crédit : Google

Voici le prompt utilisé pour obtenir l'image ci-dessus : “Crée une image de ces 14 personnages et objets s'amusant à la ferme. L'ambiance générale est joyeuse et décontractée. Il est essentiel que chacun des 14 personnages et objets conserve une identité visuelle cohérente”. Pour la “vue aérienne panoramique brumeuse d'une vallée verdoyante” ci-dessous, il aura fallu une invite bien plus longue, d'une dizaine de lignes, pour que tous les détails correspondent à la volonté de l'utilisateur.

nano banana 2
Crédit : Google

