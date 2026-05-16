iPhone, Samsung, Pixel ou Honor, quels sont les smartphones les plus rapides à recharger ?

Lors d'un grand comparatif, 33 smartphones Android et iPhone ont été testés pour déterminer quels sont les modèles qui se rechargent le plus rapidement. Et les gagnants ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait penser de prime abord.

Il est difficile de savoir quelle est la vitesse de charge d'un smartphone à la lecture d'une simple fiche technique. La puissance en W communiquée par les marques est un premier indicateur, mais qui n'est pas suffisant. Les fabricants annoncent la puissance maximale supportée par le mobile, qui n'est pas atteinte durant toute la durée de la recharge pour préserver la batterie. Batterie, justement, dont la capacité influe grandement sur la durée de la session de charge : plus elle est élevée, plus il faut de temps pour la réalimenter.

Certains constructeurs précisent les temps de recharge nécessaires pour passer de 0 à 50 ou 100 %, mais il est souvent difficile de reproduire en conditions réelles ce qu'ils ont mesuré en laboratoire en optimisant l'ensemble des paramètres. Pour avoir une idée précise de la vitesse de charge réelle des smartphones, il faut les tester dans les mêmes conditions et selon un protocole identique. C'est justement ce qu'a réalisé Cnet, qui a comparé les performances de charge de 33 références de smartphones.

Le Galaxy S26 Ultra fait mieux que l'iPhone 17 Pro en filaire

Le test de charge filaire a été réalisé à l'aide du câble fourni et d'un chargeur mural dont la vitesse de charge était égale ou supérieure à la vitesse maximale supportée par le smartphone. “Chaque mobile a débuté le test avec une charge inférieure ou égale à 10 %, et nous avons noté le pourcentage de charge après 30 minutes”, explique Cnet. Il ne s'agit donc pas d'être le plus rapide à atteindre les 100 %, mais d'atteindre le plus haut niveau de batterie après une durée déterminée.

À ce petit jeu, c'est le Galaxy S26 Ultra de Samsung qui sort vainqueur. Le passage d'une puissance de charge de 45 watts à 60 watts sur cette génération a porté ses fruits. En 30 minutes, il a atteint 76 % de la capacité de sa batterie, dont le maximum est de 5 000 mAh. Il bat ainsi l'iPhone 17 Pro d'Apple, qui s'empare de la deuxième place en montant à 74 % en une demi-heure. Le média précise que l'évaluation a porté sur la version vendue aux États-Unis de l'iPhone 17 Pro, sans emplacement pour carte SIM et avec une batterie plus imposante. Il est probable qu'un iPhone 17 Pro vendu en France se soit chargé plus rapidement étant donné que la batterie est plus petite.

Le Motorola Moto G Stylus (2025) complète le podium, avec lui aussi 74 %, devançant le OnePlus 15 et ses 72 %. Le OnePlus 15 dispose pourtant d'une charge très puissante jusqu'à 120 W, mais qui doit alimenter une batterie en silicium carbone d'une capacité de 7 300 mAh. Apple positionne ensuite deux autres modèles : l'iPhone 17 (69 %) et l'iPhone 17 Pro Max (69 %). Le Galaxy S25 FE, un milieu de gamme, se fait surprenamment une place dans le top, à 69 % également. Le Motorola Razr 60 est le premier pliable du classement (68 %).

Le MagSafe d'Apple fait la différence sur le sans-fil

Pour l'expérience de recharge sans fil, il n'y avait pas beaucoup de suspense : Apple est en avance sur la concurrence depuis de longues années grâce à sa technologie MagSafe. Cela se confirme dans les mesures. Les quatre premières places sont squattées par des mobiles frappés du logo à la pomme : iPhone 17 Pro (55 %), iPhone 17 Pro Max (53 %), iPhone 17 (49 %) et iPhone Air (47 %). Le meilleur smartphone Android, le Galaxy S26 Ultra, est cinquième, loin derrière à seulement 39 %.

Cnet a fait le choix de comparer les smartphones basés sur le protocole de charge sans fil ouvert Qi, ce qui exclut d'office les constructeurs qui ont leur propre standard propriétaire. Le Honor Magic 8 Pro a rechargé sa batterie à 61 % grâce à sa recharge d'une puissance de 80 W, soit le meilleur résultat obtenu. Chez OnePlus, la technologie AirVooc a aussi fait ses preuves avec sa puissance de 50 W. Mais il faut obligatoirement un chargeur propriétaire spécifique vendu séparément pour bénéficier de ces performances.

Notez que bien des modèles de smartphones, notamment de fabricants chinois, manquent à l'appel de ce comparatif. On aurait aimé au moins voir des smartphones d'Oppo ou de Xiaomi, qui offrent des puissances de charge très élevées sur leurs appareils premium.