Pénurie de RAM : rien ne va plus, les smartphones Android pas chers risquent de disparaître très bientôt

L’actuelle pénurie de RAM, en grande partie due à l’explosion de l’IA, impacte bien des secteurs. Dans ce contexte, un nouveau rapport assure que les smartphones Android bon marché pourraient tirer leur révérence dans un avenir proche.

Smartphone
Crédits : Unsplash

Si pratique soit-elle, l’intelligence artificielle ne fait pas que des heureux, loin de là. En effet, les innombrables centres d’entraînement d’IA consomment des quantités folles de matériel informatique. L’ensemble de l’industrie est donc impacté par une violente pénurie de RAM, qui frappe de plein fouet les fabricants de cartes graphiques, tels que Nvidia. Mais pas que. En effet, les fabricants de smartphones souffrent également de cette pénurie, à tel point que Samsung négocie en urgence avec Micron pour éviter une augmentation du prix du Galaxy S26.

Mais il n’est pas ici question d’appareils haut de gamme, tels que l’iPhone 18 d’Apple, qui pourrait lui aussi coûter plus cher que prévu. En effet, les smartphones concernés sont les modèles Android à bas coût, qui pourraient même devenir obsolètes dès leur sortie, voire disparaître complètement.

C’est en tout cas ce que laisse entendre un nouveau rapport publié par Counterpoint Research Korea. Selon ce dernier, les fabricants de smartphones d’entrée de gamme, disposant d’au moins 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage eMMC, ont vu leur coût de composants augmenter de pas moins de 25%.

Smartphones d’entrée de gamme : un modèle économique menacé ?

Les smartphones haut et milieu de gamme sont également touchés par ces augmentations, cela va de soi. Mais les premières « victimes » seront sans doute les smartphones les moins chers, les fabricants concernés ayant de plus en plus de mal à rentabiliser ce modèle économique.

Il est donc fort probable que les fabricants de smartphones Android augmentent leurs prix de vente. Mais ces derniers risqueraient ici de perdre leur clientèle habituelle et, à terme, de disparaître complètement. D’ailleurs, le rapport affirme que les livraisons de smartphones pourraient chuter à environ 1,1 milliard d’unités en 2026, contre 1,26 milliard en 2025.

Et, si un bricoleur fou a trouvé la solution contre la pénurie de RAM, celle-ci impacte de nombreux secteurs, y compris l’industrie vidéoludique. Dans ce contexte, et bien que Sony assure avoir « l’intention de minimiser l’impact de l’augmentation des coûts de la mémoire », rien ne garantit que le fabricant n’augmentera pas le prix de la PS5 dans un futur proche…


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