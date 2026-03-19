Samsung ne lâche pas les écrans pliables et prépare déjà deux nouveaux formats

Samsung continue d’explorer de nouveaux formats pour ses smartphones. Le constructeur ne compte pas abandonner les écrans pliables. Deux projets sont déjà en préparation.

samsung galaxy z trifold prise en main

Le marché des smartphones pliables évolue rapidement, mais tous les modèles ne rencontrent pas le succès attendu. Certains appareils servent surtout de démonstration technologique. Ils permettent aux fabricants de tester de nouvelles idées avant une adoption plus large. Samsung, pionnier du secteur, multiplie ces expérimentations depuis plusieurs années.

Récemment, Samsung a surpris en mettant fin à la commercialisation du Galaxy Z TriFold. Ce modèle, capable de se plier en trois, n’a été disponible que pendant une courte période. Son prix élevé et sa conception complexe ont limité sa diffusion. Ce retrait rapide pouvait laisser penser à un abandon de ce format. Pourtant, la stratégie de la marque semble différente.

Samsung prépare un Galaxy Z TriFold 2 plus fin et un smartphone Galaxy Z Slide avec écran extensible

Samsung travaillerait déjà sur deux nouveaux appareils pliables, selon des informations issues de sources coréennes. Le premier serait une évolution directe du modèle précédent, souvent appelé Galaxy Z TriFold 2. Ce smartphone conserverait un écran pliable en trois parties, mais avec un design plus abouti. Il serait plus fin et plus léger que la première version, avec une épaisseur proche du Galaxy Z Fold 7 une fois replié.

Le Galaxy Z TriFold 2 viserait une sortie autour de mi-2027. Les améliorations porteraient notamment sur la charnière, avec une structure plus compacte et plus robuste. L’objectif est de réduire les contraintes liées à ce format complexe. Ces informations proviennent d’une source coréenne spécialisée, qui évoque un projet déjà bien avancé en interne.

En parallèle, Samsung développerait un second concept très différent. Ce modèle, souvent désigné sous le nom de Galaxy Z Slide, utiliserait un écran coulissant. Contrairement aux smartphones pliables classiques, l’écran s’étendrait pour offrir une surface plus grande. Ce prototype atteindrait environ 7 pouces une fois déployé, tout en restant compact une fois refermé.

D’après les mêmes informations, ce smartphone à écran coulissant pourrait arriver entre fin 2027 et début 2028. Le mécanisme aurait été amélioré pour gagner en finesse et en fiabilité par rapport aux premiers prototypes. Malgré l’abandon rapide du premier TriFold, Samsung continue donc d’investir dans ces formats. La marque semble privilégier une phase de test avant un déploiement plus large.


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