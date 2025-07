La finesse du Galaxy Z Fold 7 n’est pas qu’un détail, ça change tout : voici nos premières impressions sur le smartphone pliant de Samsung

Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung cherche à bouleverser la gamme sur un point précis : le design. Il mise ainsi sur sa finesse, un élément important pour un smartphone d'un tel format. Nous l’avons reçu à la rédaction et nous avons pu constater que cette taille de guêpe n’est pas vraiment qu’un gadget. Nous avons également pu voir que c'était le produit de sa catégorie le plus fin du marché.

Samsung sort son nouveau smartphone pliable : le Galaxy Z Fold 7. Cette année, la marque coréenne a décidé de tout chambouler au niveau du design. L’objectif est de réduire drastiquement l’épaisseur du terminal. Les Z Fold ont toujours été des tanks, des terminaux épais par rapport à la concurrence. C’est désormais terminé. Nous avons reçu le Galaxy Z Fold 7 à la rédaction et non seulement la finesse est impressionnante, mais elle dispose d’un vrai intérêt.

Le Galaxy Z Fold 7 a connu une cure d’amincissement par rapport au Z Fold 6. Ce dernier affichait une épaisseur de 12,1 mm fermé, et 5,6 mm ouvert. Un embonpoint renforcé par un design massif. Le Z Fold 7, pour sa part, ne fait que 8,9 mm d’épaisseur fermé, et 4,2 mm ouvert. Une réduction de 26% par rapport à 2024 !

Une finesse qui sert l’usage

Cette épaisseur réduite n’est pas seulement là pour faire bien sur la fiche technique. Elle sert l’usage. En effet, avec une largeur de 8,9 mm, le Z Fold 7 adopte la taille d’un smartphone « classique », et peut donc ainsi mieux entrer dans les poches ou encore dans un sac. Par exemple, le S25 Ultra de Samsung est à peine moins épais (8,2 mm). Une sacrée prouesse technique qui a été permise par la réduction de la charnière, beaucoup plus fine qu’avant.

Quid de la comparaison avec l'Honor Magic V5, autoproclamé Fold le plus fin du monde ? Avantage Samsung. Le Magic V5 affiche certes 8,8 mm sur sa fiche technique, donc plus fin, mais ces mesures ont été prises sans les films de protection (obligatoires). En conditions réelles, le Magic est trahi par sa coque légèrement bombée, ce qui fait du Fold un produit un poil (littéralement) moins épais. C'est donc bien lui le plus fin du marché. Entre nous, savoir quel smartphone gagne ce duel n'a pas vraiment d'intérêt à ce niveau ; les deux produits offrent un design très attrayant et surtout utile, mais c'est bien Samsung qui peut brandir la couronne.

A cette finesse, il faut ajouter un poids réduit de 215 grammes (218 grammes pour le S25 Ultra) ce qui fait de ce Galaxy Z Fold 7 un produit plus maniable au quotidien. Lorsqu’on l’ouvre, car là est son principal atout, on tombe sur un grand écran de 8 pouces. La finesse est telle que nous avons presque l’impression d’avoir une plaque d’aluminium fine sur laquelle est posée une image. En usage fermé, nous avons un produit qui pourrait presque passer pour un terminal classique, sensation renforcée par le format 21 :9 de la dalle externe, plus large qu’auparavant (et ce n’est pas plus mal).

Une finesse exaltante, donc. Cependant, Samsung triche sur un point : le module photo. Ce dernier ressort énormément du châssis, doublant ainsi son épaisseur. Il faut dire que la marque coréenne a pris la décision (louable) d’y placer un capteur de 200 mégapixels. Un sacrifice auquel consentir pour avoir un appareil photo digne de ce nom.

Cette finesse représente un pas en avant salutaire et nécessaire pour la gamme Fold et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chose est non seulement impressionnante, mais utile au quotidien. Enfin, le Galaxy Z Fold 7 ne déforme plus les poches de jean ! Mais ce Fold 2025 n’est pas qu’une taille de guêpe. Nous allons bien évidemment le passer sur le grill pour vous donner un avis complet dans un futur test.