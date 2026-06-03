C’est le chaos dans votre Google Drive ? Gemini range désormais vos fichiers à votre place

Google Drive est une solution bien pratique pour stocker et partager ses fichiers puisqu’elle est intégrée dans l’écosystème de la firme de Mountain View. Mais à force d’y sauvegarder tout un tas de fichiers, ce cloud peut se transformer en un bazar (pas très) organisé. Google déploie sa solution – évidemment basée sur Gemini.

Ces derniers temps, la firme de Mountain View a multiplié les efforts pour rendre Google Drive toujours plus pratique. Par exemple, le géant de la tech a doté son cloud d’un nouveau scanner, de la fonction Demander à Gemini qui permet notamment d’obtenir un résumé IA de ce que contient un dossier ou encore de la capacité à éditer directement des documents Office (Word, Excel, PowerPoint) protégés par un mot de passe.

Toutes ces nouveautés, bien que bienvenues, ne permettent pas de mettre de l’ordre dans son Google Drive. À force d’y enregistrer des fichiers à la va-vite sans prendre le temps de les ranger dans des dossiers spécifiques, on peut rapidement se retrouver dépassé – et donc perdre du temps et en productivité. Le géant de Mountain View en est conscient, c’est pourquoi il déploie actuellement une fonction inédite pour remédier au bazar dans Google Drive.

Google vous aide à mettre fin au bazar dans votre Drive grâce à Gemini

Cette fameuse fonction est sobrement baptisée Organiser les fichiers. Google avait commencé à la proposer à un petit groupe d’élus l’an dernier ; il la déploie désormais à plus grande échelle. Organiser les fichiers s’appuie sur Gemini : l’IA analyse les fichiers non classés et suggère ensuite de les déplacer vers des dossiers nouveaux ou existants.

Cette fonction se manifeste sous la forme d’un simple bouton : il apparaît lorsque vous avez des fichiers qui peuvent être classés. En appuyant sur ce bouton, Gemini vous fait ses suggestions, que vous pouvez affiner ou refuser, mais vous pouvez également relancer une salve de recommandations.

Le fonctionnement est à la carte : vous pouvez renommer le dossier suggéré, modifier le dossier de destination ou encore la précision des suggestions. L’IA ne déplacera aucun fichier sans votre autorisation, mais une fois qu’elle l’aura, elle le fera automatiquement.

Pour en profiter, il faudra, là encore, payer. Cette fonction n’est accessible qu’aux comptes Workspace et aux abonnés des formules payantes de l’entreprise (Business, Enterprise, Google AI Pro et Ultra…). Pour le moment, elle n’est disponible qu’en anglais pour les utilisateurs éligibles du monde entier.