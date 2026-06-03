Ce logiciel codé en cinq jours avec l’IA fait paniquer la billetterie de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 affiche des prix de billets jamais vus. Excédés, des supporters ont décidé de riposter avec l'intelligence artificielle. Leurs outils maison bousculent déjà la FIFA et les revendeurs.

Coupe du monde de Football 2026
Crédits : 123RF

La Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La FIFA y applique pour la première fois une tarification dynamique, où les prix montent avec la demande. Certaines places pour la finale ont dépassé les 10 000 dollars, soit près de 9 300 euros. L'IA la plus avancée est pourtant devenue gratuite et accessible à tous. Chacun peut désormais créer ses propres outils sans formation coûteuse.

C'est exactement la voie choisie par les fans réunis sur Reddit. Sur un forum dédié aux billets, plus de 140 000 membres s'organisent contre les prix abusifs. Des passionnés codent déjà des logiciels entiers avec l'IA Claude, parfois sans réelle compétence dans le domaine. Ils repèrent les baisses de prix et se revendent les places entre eux. Cette entraide vise autant la FIFA que les revendeurs qui gonflent les tarifs.

Un site construit avec l'IA traque en direct les places bradées de la Coupe du monde

L'outil le plus marquant de cette fronde s'appelle SeatSidekick. Selon Wired, son créateur l'a développé en cinq jours avec Claude Code. Le site a attiré 178 000 visiteurs uniques en un mois. Il scanne la billetterie FIFA pour afficher les places disponibles, triées par prix. Des alertes signalent les bonnes affaires en quasi-temps réel. Résultat, le match France-Sénégal a vu son prix d'entrée chuter de 25 % en deux semaines.

La communauté a même développé sa propre culture du HOLD. Des membres publient des messages do not buy (ne pas acheter) pour faire baisser les prix. Le phénomène rappelle l'épisode GameStop mené sur Reddit en 2021. Pour éviter les 30 % de commission de la FIFA, des fans s'échangent les billets sur WhatsApp. Un groupe a vite atteint la limite de 1 024 membres, forçant la création d'un second. Un modérateur a décroché quatre places à 500 dollars, soit environ 460 euros chacune.

La FIFA n'a guère apprécié de voir ses données détournées de la sorte. L'instance a coupé l'accès utilisé par les créateurs de ces outils. Ces derniers ont toutefois rapidement trouvé une parade technique. Fin mai, les procureurs de New York et du New Jersey ont assigné l'organisation en justice. Pour beaucoup, malmener une institution aussi décriée n'a rien d'un crime. Reste à voir qui, des fans ou du géant du football, gardera l'avantage.


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