Galaxy Z Fold et Flip 8 : la date de présentation confirmée sans le vouloir par Samsung

Nous attendions encore de connaître officiellement la date du prochain Unpacked de Samsung, conférence pendant laquelle la marque présentera ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, entre autres. C'est chose faite malgré elle.

Galaxy Z Fold Wide
Crédit : Android Headlines

Pour un fabricant de smartphones, il est aujourd'hui quasi-impossible de créer la surprise sur ses produits à venir. Les leakers se font une joie de révéler parfois des mois à l'avance ce qu'il faut savoir sur les futurs modèles d'une marque. Exemple avec le Galaxy Z Fold 8 de Samsung : du design à sa fiche technique, on connaît déjà énormément de chose sur ce nouveau modèle tout en largeur. Rappelons en effet que le Z Fold Ultra 8 est en réalité le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 de 2025.

Ne restait plus qu'à attendre la présentation officielle de ces appareils. Et là aussi la date prévue était connue depuis longtemps. Tout le monde s'accorde à dire que l'Unpacked, la conférence de Samsung, aura lieu le 22 juillet 2026. Est-ce sur ce point que l'entreprise sud-coréenne prendra tout le monde de court en avançant ou retardant l'événement ? D'après le message qu'ont reçu certains internautes, la réponse est non.

La date du prochain Unpacked de Samsung est confirmée “par erreur”

En Malaisie, des personnes inscrites à l'application Samsung Members, qui donne droit à des avantages réservés, ont reçu un mail contenant un bon de réduction. Il peut être utilisé pour acheter le “prochain pliable” de Samsung, et surtout, il est valable à partir du 22 juillet 2026 pour la boutique en ligne. C'est donc une confirmation indirecte de la date du prochain Unpacked de la firme.

Lire aussi – Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra : cette photo montre bien leurs différences de design

On note également qu'un autre bon permet d'acheter son “prochain appareil portable“. On suppose qu'il s'agit des montres connectées Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Les réductions sont aussi valables en magasin physique, mais à partir du 11 août 2026. Il est probable que ce soit la date de mise en vente des futurs appareils présentés par Samsung.

Source : Android Headlines


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Non, SpaceX ne va pas lancer son propre smartphone, Elon Musk dément

Alors que les rumeurs autour d’un éventuel smartphone fabriqué par SpaceX, Elon Musk a finalement pris la parole pour réfuter l’information. Emportant évidemment dans son sillage une foule de fans…

POCO X8 Pro 5G : son prix chute à 215 € grâce à cette triple promotion, c’est une affaire !

Avec sa puce Dimensity 8500-Ultra et son imposante batterie de 6 500 mAh, le POCO X8 Pro 5G offre de base des caractéristiques intéressantes pour un prix contenu. Mais pendant…

Cette étude prouve qu’une conversation téléphonique triple le risque d’accident, même avec les mains libres

Les conducteurs pensent bien faire en branchant leur téléphone au système de la voiture. Le regard reste sur la route, les mains sur le volant, tout semble sous contrôle. Une…

C’est la fin du jeu vidéo physique, mais Xbox travaille sur une solution pour convertir nos disques en jeux numériques

Alors que PlayStation et Xbox sont en train d’enterrer les jeux vidéo au format physique sur disque, une nouvelle technologie de Microsoft pourrait permettre de profiter de sa collection sur…

Nothing Phone (3a) Pro : l’excellent smartphone voit son prix chuter sous la barre des 285 euros, vite !

Vous cherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix ? La marque Nothing propose des modèles très intéressants avec un design original comme, par exemple, le Nothing Phone (3a) Pro….

Canal+ cesse la diffusion de plusieurs chaînes du Groupe TF1, la guerre est déclarée

Canal+ et TF1 ont chacun publié un communiqué annonçant la fin de la distribution par le premier de chaînes du second. Les deux groupes renvoient la faute à l’autre. Nouvel…

Android : beaucoup l’ignorent, mais ce petit réglage permet de booster l’autonomie de votre smartphone

Génération après génération, nos smartphones embarquent des batteries toujours plus performantes et endurantes. Néanmoins, cela va de pair avec la consommation énergétique des applications. Une option méconnue permet justement de…

Test Honor MagicBook 16 de 2026 : le PC portable à 1000 euros vaut-il le coup ? (spoiler : on hésite !)

Honor continue de fournir des configurations à moins de 1000 euros, censées répondre à toutes les attentes. Mais en 2026, le MagicBook 16 a-t-il encore tous les atouts pour nous…

PlayStation : Sony profite de la mort du marché physique pour annoncer celle des stores PS3 et PS Vita

Grosse journée pour Sony qui, non content d’avoir mis à mort le jeu vidéo au format physique, vient également d’annoncer la fermeture de ses stores PS3 et PS Vita. Puisqu’on…

AliExpress dévoile une avalanche de promotions avec de nouveaux codes, les prix cassés sont au rendez-vous

Les opérations promotionnelles reprennent chez AliExpress. En parallèle des soldes, la plateforme casse le prix de nombreux produits high-tech avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones,…