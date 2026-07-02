Galaxy Z Fold et Flip 8 : la date de présentation confirmée sans le vouloir par Samsung
Nous attendions encore de connaître officiellement la date du prochain Unpacked de Samsung, conférence pendant laquelle la marque présentera ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, entre autres. C'est chose faite malgré elle.
Pour un fabricant de smartphones, il est aujourd'hui quasi-impossible de créer la surprise sur ses produits à venir. Les leakers se font une joie de révéler parfois des mois à l'avance ce qu'il faut savoir sur les futurs modèles d'une marque. Exemple avec le Galaxy Z Fold 8 de Samsung : du design à sa fiche technique, on connaît déjà énormément de chose sur ce nouveau modèle tout en largeur. Rappelons en effet que le Z Fold Ultra 8 est en réalité le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 de 2025.
Ne restait plus qu'à attendre la présentation officielle de ces appareils. Et là aussi la date prévue était connue depuis longtemps. Tout le monde s'accorde à dire que l'Unpacked, la conférence de Samsung, aura lieu le 22 juillet 2026. Est-ce sur ce point que l'entreprise sud-coréenne prendra tout le monde de court en avançant ou retardant l'événement ? D'après le message qu'ont reçu certains internautes, la réponse est non.
La date du prochain Unpacked de Samsung est confirmée “par erreur”
En Malaisie, des personnes inscrites à l'application Samsung Members, qui donne droit à des avantages réservés, ont reçu un mail contenant un bon de réduction. Il peut être utilisé pour acheter le “prochain pliable” de Samsung, et surtout, il est valable à partir du 22 juillet 2026 pour la boutique en ligne. C'est donc une confirmation indirecte de la date du prochain Unpacked de la firme.
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On note également qu'un autre bon permet d'acheter son “prochain appareil portable“. On suppose qu'il s'agit des montres connectées Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Les réductions sont aussi valables en magasin physique, mais à partir du 11 août 2026. Il est probable que ce soit la date de mise en vente des futurs appareils présentés par Samsung.
Source : Android Headlines