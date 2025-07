Batterie, écrans, photo : la fiche technique des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE n’est plus un secret

Écrans plus grands, capacités de la batterie, définition du capteur photo principal… voici la fiche technique des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE.

À se demander si la conférence Galaxy Unpacked du 9 juillet 2025 nous apprendra quoi que ce soit sur les prochains smartphones pliables de Samsung. Les fuites se multiplient à quelques heures de la présentation des nouveaux produits de la marque. On connait déjà les prix français des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE. Et voici qu'une bonne partie de leur fiche technique a aussi leaké.

Roland Quandt a publié un tableau comparatif des caractéristiques techniques des trois smartphones pliables. Ce tableau fait partie d'un document de communication de Samsung. Les informations qui s'y trouvent sont donc très probablement fiables. La source est réputée depuis des années pour mettre la main sur des visuels promotionnels qui vont être utilisés par les marques avant tout le monde.

Les nouvelles specs des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE

Le comparatif technique nous apprend que la capacité des batteries sera de 4 400 mAh pour le Galaxy Z Fold 7, de 4 300 mAh pour le Galaxy Z Flip 7 et de 4 000 mAh pour le Galaxy Z Flip FE (qui est ici mentionné comme le Galaxy Flip 7 FE). On se demandait comment Samsung allait faire pour proposer une version plus abordable de son smartphone à clapet, on sait maintenant qu'il devrait y avoir une différence d'autonomie entre les deux modèles. Le Flip FE reprend en fait la batterie du Z Flip 6, tandis que le Z Flip bénéficie d'une amélioration.

Pour justifier une hausse de prix, Samsung va intégrer un capteur photo grand-angle de 200 MP au Galaxy Z Fold 7. Cette optique était de 50 MP sur la génération précédente. Les deux Flip disposent eux d'un capteur principal de 50 MP, sans doute le même que celui du Z Flip 6.

L'écran externe du Z Fold 7 passe de 6,3 à 6,5 pouces, l'affichage interne de 7,6 à 8 pouces. Les écrans des deux modèles Flip sont de taille identique : 4,1 pouces pour celui de couverture et 6,9 pouces pour le pliable.