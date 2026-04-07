Galaxy Z Fold 8 : Samsung maintiendrait les mêmes prix que sur la génération précédente, on croise les doigts

Si la dernière fuite en date concernant le Galaxy Z Fold 8 se vérifie, c'est une excellente nouvelle pour ses futurs utilisateurs. En effet, il se murmure que Samsung vendrait son prochain smartphone pliant au même prix que son prédécesseur.

Maintenant que le Galaxy S26 est sorti, Samsung (et les leakers) se concentrent sur son prochain gros lancement : le Galaxy Z Fold 8, qui sera accompagné comme chaque année du Galaxy Z Flip 8 et, comme semblent l'indiquer les récentes rumeurs, du nouveau Galaxy Z Fold Wide. La sortie étant prévue pour le mois de juin, autant dire que les fuites vont bon train concernant le modèle premium des pliants coréens.

Dès le mois d'octobre dernier, on apprenait que Samsung pourrait, pour la première, éliminer complètement la pliure au milieu de l'écran. Rumeur qui s'est confirmée il y a quelques semaines à la publication des premiers rendus 3D du smartphone (bien que ceux-ci soient évidemment très optimistes sur le sujet). Entre temps, nous avons également eu plusieurs informations concernant sa fiche technique. Cela ne veut dire qu'une chose : il est temps de connaître le prix du Galaxy Z Fold 8.

Voici combien devrait coûter le Galaxy Z Fold 8

C'est donc TheGalox qui s'y colle cette fois. Sur son compte X (anciennement Twitter), le leaker a révélé les trois versions qui devraient être disponibles au lancement du Galaxy Z Fold 8 : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Voici les prix annoncés pour chacune d'entre elles :

12 Go de RAM / 256 Go de stockage : 1999 dollars

1999 dollars 12 Go de RAM / 512 Go de stockage : 2199 dollars

2199 dollars 16 Go de RAM / 1 To de stockage : 2499 dollars

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Si votre mémoire est bonne, vous avez sans doute remarqué qu'il s'agit des mêmes prix que ceux au lancement du Galaxy Z Fold 7. Autrement dit, d'après le leaker, Samsung prévoirait de maintenir les prix par rapport à la génération précédente, ce qui est plutôt inattendu. Pour rappel, le constructeur coréen a finalement augmenté le tarif de ses Galaxy S26 après des semaines de fuites contradictoires sur le sujet, notamment à cause de la crise de la RAM qui engendre des inflations dans toute l'industrie. Prudence donc, nous ne sommes malheureusement pas à l'abri d'une hausse des prix surprise.