Galaxy Z Fold 8 : Samsung maintiendrait les mêmes prix que sur la génération précédente, on croise les doigts

Si la dernière fuite en date concernant le Galaxy Z Fold 8 se vérifie, c'est une excellente nouvelle pour ses futurs utilisateurs. En effet, il se murmure que Samsung vendrait son prochain smartphone pliant au même prix que son prédécesseur.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

Maintenant que le Galaxy S26 est sorti, Samsung (et les leakers) se concentrent sur son prochain gros lancement : le Galaxy Z Fold 8, qui sera accompagné comme chaque année du Galaxy Z Flip 8 et, comme semblent l'indiquer les récentes rumeurs, du nouveau Galaxy Z Fold Wide. La sortie étant prévue pour le mois de juin, autant dire que les fuites vont bon train concernant le modèle premium des pliants coréens.

Dès le mois d'octobre dernier, on apprenait que Samsung pourrait, pour la première, éliminer complètement la pliure au milieu de l'écran. Rumeur qui s'est confirmée il y a quelques semaines à la publication des premiers rendus 3D du smartphone (bien que ceux-ci soient évidemment très optimistes sur le sujet). Entre temps, nous avons également eu plusieurs informations concernant sa fiche technique. Cela ne veut dire qu'une chose : il est temps de connaître le prix du Galaxy Z Fold 8.

Voici combien devrait coûter le Galaxy Z Fold 8

C'est donc TheGalox qui s'y colle cette fois. Sur son compte X (anciennement Twitter), le leaker a révélé les trois versions qui devraient être disponibles au lancement du Galaxy Z Fold 8 : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Voici les prix annoncés pour chacune d'entre elles :

  • 12 Go de RAM / 256 Go de stockage : 1999 dollars
  • 12 Go de RAM / 512 Go de stockage : 2199 dollars
  • 16 Go de RAM / 1 To de stockage : 2499 dollars

Sur le même sujet — Galaxy Z Fold 8 : meilleure batterie et recharge plus rapide, Samsung passe enfin la vitesse supérieure

Si votre mémoire est bonne, vous avez sans doute remarqué qu'il s'agit des mêmes prix que ceux au lancement du Galaxy Z Fold 7. Autrement dit, d'après le leaker, Samsung prévoirait de maintenir les prix par rapport à la génération précédente, ce qui est plutôt inattendu. Pour rappel, le constructeur coréen a finalement augmenté le tarif de ses Galaxy S26 après des semaines de fuites contradictoires sur le sujet, notamment à cause de la crise de la RAM qui engendre des inflations dans toute l'industrie. Prudence donc, nous ne sommes malheureusement pas à l'abri d'une hausse des prix surprise.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ces bugs de design qui traînaient dans Windows 11 depuis des années vont enfin disparaître en avril

Microsoft s’attaque enfin aux incohérences visuelles qui traînent dans Windows 11 depuis des années. La mise à jour d’avril 2026 apporte plusieurs corrections de design attendues de longue date. Boîtes…

Google dévoile un enregistreur vocal intelligent qui corrige votre discours

Une nouvelle application Google arrive. C’est un enregistreur vocal capable de modifier automatiquement ce que vous dites si le besoin s’en fait sentir. De quoi gagner beaucoup de temps. Ça…

Samsung Galaxy Glasses : cette étape charnière rend crédible un lancement dès 2026

Samsung a confirmé, par le biais de ses cadres, sa volonté de se lancer sur le marché des lunettes connectées dès 2026. Si de premiers détails ont été partagés, de…

Zone-Telechargement, c’est fini : la justice ordonne aux opérateurs de complètement bloquer le site pirate

Nouveau coup dur pour les utilisateurs de Zone-Telechargement. La justice française condamne encore une fois le site pirate au blocage par les opérateurs, aux côtés de huit autres plateformes similaires….

One UI 8.5 : voici quand les Samsung Galaxy S25 devraient recevoir la mise à jour

Selon les informations d’un leaker fiable, Samsung a décidé d’une date pour le déploiement de One UI 8.5 sur les Galaxy S25. Elle est à la fois assez proche, mais…

Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

La plateforme de streaming Netflix croit en l’IA et le prouve en sortant VOID, un modèle capable d’agir en profondeur sur les vidéos. Les résultats sont extrêmement impressionnants. Créer une…

IA

LinkedIn : désolé, mais ce mail qui vous promet une opportunité de business en or est une campagne de phishing

Une nouvelle campagne de phishing cible actuellement les utilisateurs actifs de LinkedIn. Ces derniers sont très nombreux à avoir reçu une fausse notification par mail, imitant un message d’un hypothétique…

Ces chiffres sur la RAM et les SSD vont faire mal à ceux qui prévoient d’acheter un PC en 2026

Le marché de la mémoire traverse une période de fortes tensions. De nouvelles projections annoncent des hausses massives sur la RAM et les SSD en 2026. Et le pire scénario…

Google Pixel : le chaos continue, après la mise à jour de mars certains smartphones redémarrent à l’infini

Décidément, après la mise à jour de décembre, la série noire continue pour les smartphones de Google avec le Pixel Drop de mars. Ce dernier, en plus d’avoir cassé l’affichage…

Artemis II repousse les limites de l’humanité en pulvérisant ce record vieux de 56 ans

Artemis II vient d’entrer dans l’histoire de l’exploration spatiale. Les quatre astronautes à bord d’Orion ont voyagé plus loin de la Terre que n’importe quel être humain avant eux. Ce…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.