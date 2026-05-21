Cet homme a volé la Lune, littéralement : voici la folle histoire du casse le plus insolite du siècle

Le récit que vous vous apprêtez à lire est une histoire incroyable, mais vraie. De celles qui nous font nous exclamer : « la réalité dépasse la fiction ». Elle allie tous les ingrédients d’un succès au box-office : un casse audacieux, un jeune homme avec des rêves plein la tête, une histoire d’amour, des détails sordides… Cette folle histoire, c’est celle de Thad Roberts, le jeune homme qui a volé la Lune. Littéralement. La voici.

20 juillet 2002, un restaurant italien d’Orlando en Floride. Trente-trois ans après que Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune, un jeune homme, escorté par ses complices, s’approche de deux personnes installées à une table : il s’apprête à conclure une transaction lunaire – c’est le cas de le dire.

Vous l’aurez compris : ce jeune homme, c’est Thad Roberts. Et l’objet de la vente, ce sont une météorite susceptible de contenir des traces de vie martienne et des roches lunaires qui figurent parmi les quelque 2 200 échantillons rapportés par les différentes missions Apollo entre 1969 et 1972. Mais comment s’est-il retrouvé en possession de ces pierres rarissimes ? Remontons quelque peu en arrière.

Lire aussi – Cet imposteur s’est fait passer pour un astronaute pendant des années, la NASA n’y a vu que du feu !

Thad Roberts ou le casse le plus lunaire du siècle

Âgé de 25 ans, Thad Roberts a des rêves d’ailleurs : alors stagiaire au Centre Spatial Johnson de la NASA depuis trois ans, il ambitionne de devenir astronaute. Le bâtiment au sein duquel Roberts évolue a une particularité : l’un de ses laboratoires abrite un coffre-fort dans lequel sont conservées des pierres lunaires.

Un jour, le jeune homme repère justement ce coffre-fort. Là, une idée lui traverse l’esprit à la vitesse de la lumière : c’est que ces cailloux doivent valoir une fortune. Encore faut-il parvenir à les dérober… Mais motivé par cette perspective pécuniaire, Roberts se met à élaborer le plan de ce casse ambitieux.

Il ne tarde pas à repérer plusieurs failles dans le système de sécurité. Et surtout, il a une complice pour qui il décrocherait la Lune : Tiffany Fowler. Bien que marié, le jeune homme est tombé follement amoureux de cette jeune femme, elle aussi stagiaire de la NASA. C’est lors d’une confidence sur l’oreiller qu’il lui a révélé son plan et qu’elle a décidé d’en être.

Lire aussi – Cette découverte accidentelle d’un étudiant pourrait bien révolutionner les lois de la physique

Faire l’amour sur 21 millions de dollars de roches lunaires

Une nuit, grâce à leur badge, ces Bonnie and Clyde de la NASA s’introduisent dans le Centre spatial Johnson. Ne possédant pas la combinaison du coffre, ils l’embarquent (malgré ses quelque 300 kilos) à l’aide d’un chariot et retrouvent Shae Saur, amie de Tiffany également stagiaire, sur le parking du bâtiment.

Jackpot ! Le coffre contient pour 21 millions de dollars de roches lunaires. Mais encore faut-il réussir à les vendre… Avec l’aide d’un vieil ami originaire de l’Utah, les trois stagiaires mettent en vente leur butin sur le site web du Club de minéralogie d’Anvers. C’est là qu’ils ferrent le collectionneur de pierres belge, qui leur demande par e-mail de contacter son frère et sa belle-sœur en Pennsylvanie pour organiser une rencontre.

Ce fameux rendez-vous au restaurant ironiquement planifié le jour du 33e anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune. Avant de retrouver les intermédiaires du minéralogiste belge pour la transaction, Thad et Tiffany prennent une chambre d’hôtel à proximité du lieu de rendez-vous. Et, détail sordide s’il en est, les deux cambrioleurs iront jusqu’à faire l’amour sur la Lune – s’ébattant sur les roches recouvertes de leurs draps.

Viser la Lune pour atterrir dans les étoiles… Ou pas

Revenons à la transaction. Les personnes que retrouvent Thad et ses complices sont en réalité des agents du FBI. Eh oui, le minéralogiste belge avait flairé l’entourloupe et avait donc contacté l’Agence spéciale américaine. C’est elle qui a guidé le collectionneur de sorte de pouvoir cueillir les voleurs. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé.

Pris la main dans le sac, les voleurs n’ont d’autre choix que de plaider coupables. Tiffany et Shae écopent de 180 jours de prison fédérale, l’associé de l’Utah 5 ans. Thad est celui le plus lourdement condamné : 8 ans. Cette durée s’explique par son rôle de cerveau de l’opération, mais aussi par son implication dans le vol d’ossements de dinosaures dans un musée de l’Utah – qui ont été retrouvés lors d’une perquisition à son domicile.

Lire aussi – Le FBI débarque chez lui à cause d’une prouesse scientifique alors qu’il n’a que 12 ans

Mais ce qu’il y a à retenir dans cette histoire digne d’Hollywood, c’est l’inconscience des cambrioleurs. Évidemment, de tels trésors cosmiques n’étaient pas stockés comme de vulgaires cailloux. Ces roches et météorite avaient été scellées dans des conditions proches de celles qui règnent sur notre satellite naturel.

En ouvrant le coffre, ils les ont exposées à la contamination par l’atmosphère terrestre, les rendant inutilisables par les scientifiques. Et ils ont réduit à néant trente ans de notes de recherche manuscrites d’un scientifique qui avaient été placées dans le coffre.

Source : FBI.gov