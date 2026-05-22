Samsung n’abandonne pas son projet de smartphone à écran coulissant, voici sa dernière idée

Samsung a déposé un brevet décrivant un design de smartphone doté d'un écran enroulable sur le côté. Une telle conception permettrait de réduire l'épaisseur de l'appareil par rapport à un mobile pliable.

Samsung smartphone enroulable
Crédit : xleaks7 / WearView

Si la technologie des écrans pliables a réussi à faire son (petit) trou sur le marché des smartphones, celle des écrans coulissants, dont on parle depuis presque aussi longtemps, peine à se matérialiser. Nous avons bien aperçu quelques prototypes ici et là lors de salons spécialisés, mais aucun constructeur n'a encore commercialisé de smartphone coulissant auprès du grand public. Cela n'arrivera peut-être jamais, si les constructeurs estiment que ce type de design présente plus d'inconvénients que d'avantages.

Cela n'empêche pas Samsung de continuer à y croire et de travailler sur des idées pour mettre au point un tel produit. L'entreprise a même déposé un brevet pour protéger une conception qui pourrait rendre possible ce type d'appareil. En partenariat avec xleaks7, le blog de WearView a publié des croquis joints au document, expliquant le design du dispositif, ainsi que des rendus créés à partir de ces schémas.

Samsung ne jure pas que par le pliable

Samsung smartphone enroulable
Crédit : xleaks7 / WearView

Il semble que l'idée principale soit d'avoir un smartphone aux dimensions standard, mais dont l'écran puisse être étiré d'un côté pour agrandir la surface d'affichage. Ce qui est intéressant ici par rapport à d'autres concepts reposant sur un écran coulissant ou enroulable, c'est que les capteurs photo font partie de l'élément qui peut être étendu, et ne sont pas intégrés au cadre de base. Cela pourrait notamment permettre de ne pas faire trop dépasser les caméras du panneau arrière, qui ont tendance à agrandir sensiblement l'épaisseur des smartphones de nos jours.

L'une des promesses des écrans coulissants est d'ailleurs de réduire l'épaisseur des appareils par rapport aux smartphones pliables, tout en conservant un affichage plus grand. Replier un mobile multiplie son épaisseur par deux, ce qui est embêtant pour un usage de l'écran externe, surtout à une main, et même pour le ranger dans une poche ou un sac à main. L'écran enroulable ou coulissant règle ce problème, mais le design est alors bien plus complexe.

Samsung smartphone enroulable
Crédit : xleaks7 / WearView

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