Pour que vous n’ayez plus à courir après vos objectifs, Strava réinvente son expérience musculation

L’application de fitness populaire, Strava, annonce une refonte totale de son expérience autour des activités de musculation pour répondre aux besoins de ses utilisateurs : suivi amélioré, 14 partenaires inédits, nouveaux contenus à partager… Voici tout ce qui vous attend, que vous soyez déjà un adepte de la musculation ou que vous vous apprêtiez à le devenir.  

Strava musculation

Avec ses plus de 195 millions de sportifs – amateurs comme aguerris – répartis à travers le monde, Strava est une application de fitness populaire. Elle a récemment fait parler d’elle puisque le profil d’un officiel de la marine française a dévoilé la position du porte-avions Charles-de-Gaulle – et ce n’est pas la première fois que la presse alerte sur ce problème de sécurité nationale, les journalistes du Monde étant parvenus à identifier plus de 18 000 profils et cartographié des bases censées être… secrètes.

 

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Mais si vous êtes simplement un adepte de sport et souhaitez suivre et partager vos performances, sachez que Strava s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Surtout connu pour la course, l’application a annoncé une refonte complète de son expérience de musculation. Le but ? S’adapter à la pratique de ses utilisateurs, la musculation étant l’un des sports en plein essor sur Strava.

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Strava lance une refonte complète de son expérience musculation

Cette refonte est incarnée par plusieurs nouveautés. Premièrement, Strava intègre 14 nouveaux partenaires provenant de l’écosystème de la musculation et du fitness : plus besoin de saisie manuelle, les utilisateurs peuvent désormais synchroniser automatiquement leurs applications et importer directement les données de leurs appareils dans Strava. Parmi ces partenaires figurent Garmin, WHOOP, Hevy, Amazfit ou encore Fitbod.

L’application se dote également d’un journal d’entraînement conçu spécifiquement pour la musculation au sein duquel les sportifs peuvent enregistrer dynamiquement leurs séries, répétitions et charge. Strava propose également des cartes musculaires générées automatiquement pour chaque séance : elles permettent ainsi à l’utilisateur de visualiser les groupes musculaires sollicités.

Strava musculation
Crédits : Strava

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Enfin, l’application intègre de nouveaux formats de partage dédiés à la musculation mais offrant la même reconnaissance que celle dont profitent déjà les utilisateurs pour leurs activités en extérieur. Pour bénéficier de ces nouveautés, il suffit de posséder l’application et d’enregistrer ses séances – même sans application partenaire ou appareil connecté. Leur déploiement mondial s’étalera sur les semaines à venir.


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