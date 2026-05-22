Vous avez un Google Pixel ? Ce problème risque bien de vous embêter

Des propriétaires de smartphone Google Pixel ont constaté qu'ils n'ont plus accès à certains contenus de l'application My Pixel, les privant de plusieurs fonctions utiles.

Pixel 10a
Crédit : Phonandroid

Si vous êtes en possession d'un smartphone Pixel de Google, vous n'êtes sans doute pas étranger à l'application préinstallée My Pixel. Elle permet d'accéder rapidement au Google Store, d'obtenir des informations sur son mobile, mais surtout d'apprendre des astuces pour améliorer son expérience au quotidien et de consulter des conseils pour exploiter au mieux son appareil. Sauf que depuis quelques jours, My Pixel rencontre des problèmes chez bien des utilisateurs.

“J'ai ouvert l'application My Pixel pour aller sur le Google Store et j'ai remarqué une notification. J'allais la lire, mais je l'ai fermée par erreur. Elle indiquait que le service était « Indisponible ». Et puis, tous les onglets de My Pixel ont disparu. Je n'ai plus accès au Google Store, à la section « Conseils » ni à la section « Assistance ». Je ne comprends pas ce qui se passe. Si quelqu'un a une idée de la cause de ce problème, je suis preneur !”, témoigne un utilisateur sur Reddit.

L'app My Pixel devient presque inutilisable

“Je rencontre le même problème : j’ai ouvert l’application et elle m’a indiqué que certaines fonctionnalités n’étaient pas disponibles dans ma région. De plus, il n’y a plus d’option de boutique ni d’onglets d’assistance comme avant”, répond un autre. Chez les personnes concernées, la barre d'onglets a disparu, les empêchant de naviguer dans l'app et d'accéder au contenu désiré. Il semble s'agir d'un bug, car on ne voit pas bien pourquoi Google instaurerait des limitations géographiques pour recevoir des conseils d'utilisation de son Pixel.

My Pixel app
L'application My Pixel n'affiche plus la barre d'onglets en bas de l'écran. Crédit : xero708 / Reddit

Un compte de support Google Pixel suggère de supprimer le cache de l'app pour tenter de retrouver l'accès à ces sections. La manipulation à suivre est la suivante : Paramètres > Applications > Application Pixel > Stockage et cache > Vider le cache > Redémarrer l'appareil. Si cette procédure ne règle pas le souci, il reste à attendre un correctif de la part de Google, qui pourrait tarder à arriver.


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