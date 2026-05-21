Poco X8 Pro : le smartphone Xiaomi est à prix cassé (-38%)

Lancé à 403 €, le Poco X8 Pro 256 Go est actuellement à 248 € grâce à une double réduction. C’est une bonne affaire pour un smartphone équipé du Dimensity 8500 Ultra et d’une batterie de 6 500 mAh avec charge à 100 W.

Poco X8 Pro

Pour arriver à ce prix, AliExpress propose deux réductions. D'abord le smartphone est affiché à 278 € au lieu de 403 €, avant que le code PHDFR30 ne vienne retrancher 30 € en plus. N'oubliez donc pas de le saisir au panier. Il est valable jusqu'au 22 mai 2026 à 23h59.

À 248 €, le Poco X8 Pro se trouve dans une fourchette tarifaire habituellement occupée par des appareils moins ambitieux. Ce smartphone réunit ainsi deux arguments sur lesquels la marque a toujours misé : une puce taillée pour la performance et un prix compétitif.

Dimensity 8500 Ultra et batterie de 6 500 mAh : une combinaison improbable pour moins de 250 €

Pour propulser le Poco X8 Pro, la marque a choisi le processeur Dimensity 8500 Ultra, gravé en 4 nm, dont les performances tutoient les flagships vendus beaucoup plus cher. Concrètement, les jeux gourmands tournent sans compromis, et le multitâche est géré de manière fluide. La puce est accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L'écran AMOLED de 6,59 pouces affiche une définition 1,5K et une luminosité maximale de 3 500 nits, avec compatibilité Dolby Vision. Le taux de rafraîchissement adaptatif quant à lui monte jusqu’à 120 Hz.

La dalle bénéficie d’une protection Gorilla Glass 7i, capable d'encaisser des chutes d'un mètre sur asphalte et deux fois plus résistante aux rayures que les verres qu'on trouvait encore récemment sur ce segment.

Le Poco X8 Pro dispose de deux capteurs photo. Le capteur principal de 50 MP est épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP. Mais c'est surtout la batterie de 6 500 mAh qui impressionne : deux jours d'autonomie en usage mixte, et le smartphone est compatible avec la charge rapide à 100 Wen une quarantaine de minutes.

 


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