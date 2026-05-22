Oura Ring 5 : la date de sortie a fuité, la bague connectée promet d’être plus confortable à porter

Acteur majeur du marché des bagues connectées, Oura s'apprêterait à lancer un nouveau modèle, misant notamment sur un design plus compact et une amélioration du confort.

Oura Ring 5
Crédit : Android Headlines

Un peu moins de deux ans après la sortie de la bague connectée Oura Ring 4, un successeur devrait bientôt être rendu disponible. On s'en doutait suite à une fuite de son design en mars dernier, c'est confirmé par un document marketing qui a fuité sur Reddit. Celui-ci indique qu'Oura prévoit une annonce et l'ouverture des précommandes du Ring 5 pour le 28 mai 2026. L'envoi des kits pour que les clients sachent quelle est la taille dont ils ont besoin est aussi prévu à partir de cette date.

Une semaine plus tard, le 4 juin, l'Oura Ring 5 sera officiellement disponible. Ceux qui ont précommandé et validé la taille d'anneau qu'ils désirent devraient commencer à recevoir leur produit. “La nouvelle bague Oura, plus petite et plus confortable, est conçue pour conserver les mêmes fonctionnalités de suivi de la santé et les mêmes avantages liés à l'abonnement que les membres connaissent grâce à la bague Oura 4”, est-il expliqué. Il faut donc surtout s'attendre à des nouveautés en termes de design, plutôt qu'à de nouveaux capteurs ou des mesures plus précises.

L'Oura Ring 5, nouveau design, mêmes fonctionnalités ?

Le seul autre élément à disposition concerne “un étui de recharge portable et adapté à la taille [de l'anneau, ndlr], capable de recharger la bague Oura Ring 5 en déplacement, avec jusqu'à quatre recharges de bague par charge complète de l'étui”, ce qui ne nous avance pas beaucoup plus. Le prix n'est pas encore connu, mais on imagine qu'il ne devrait pas augmenter au vu du peu de nouveautés.

Il y a quelques semaines, un rapport d'Android Headlines nous apprenait que l'Oura Ring 5 serait proposée dans les finitions suivantes :

  • Noir mat
  • Argent brillant et brossé
  • Or
  • Rose bronzé

Il s'agit des mêmes coloris que pour l'Oura Ring 4, à l'exception du rose, qui était plus doré que bronzé. La partie extérieure de l'anneau serait un peu plus incurvée sur le nouveau modèle, ce qui lui donnerait l'apparence plus discrète d'une bague classique.


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