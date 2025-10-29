Samsung préparerait un Galaxy Z Fold 8 sans pliure grâce à une technologie laser inédite

Les smartphones pliants séduisent de plus en plus, mais un détail continue de trahir leur technologie : la fameuse pliure au centre de l’appareil. Samsung semble prêt à corriger ce défaut qui persiste depuis les premiers modèles sur son futur Galaxy Z Fold 8. Une nouvelle méthode de fabrication pourrait enfin rendre les écrans pliants totalement lisses.

Depuis plusieurs années, les téléphones pliants tentent de concilier innovation et confort visuel. Si les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour affiner les charnières et améliorer la résistance des dalles, un élément continue d’attirer le regard. Cette marque au centre de l’écran rappelle que la technologie reste encore perfectible, malgré les progrès accomplis. Sous une lumière forte, elle gêne la lecture et détourne l’attention du contenu.

Selon le site coréen DealSite, Samsung aurait mis au point une nouvelle technique pour réduire, voire supprimer, cette pliure qui divise encore les utilisateurs. Le constructeur préparerait une avancée majeure pour son prochain modèle, le Galaxy Z Fold 8, attendu en 2025.

Samsung miserait sur la technique du laser drilling pour effacer la pliure du Galaxy Z Fold 8

La marque sud-coréenne s’appuierait sur une méthode de laser drilling (perçage laser) destinée à rendre la surface de l’écran plus souple sans compromettre sa solidité. Ce procédé consisterait à percer de minuscules micro-trous dans les couches internes de la dalle afin d’améliorer sa flexibilité. L’objectif serait de limiter la tension exercée lors du pliage, ce qui réduirait fortement la marque visible au centre. Cette technologie pourrait ainsi offrir un affichage beaucoup plus homogène une fois le téléphone déplié. Selon l’approche décrite, les micro-perforations seraient alignées sur l’axe de pliage afin de mieux répartir les contraintes mécaniques.

Outre cet écran repensé, le Galaxy Z Fold 8 pourrait retrouver la compatibilité avec le stylet S Pen, abandonnée sur le modèle précédent pour réduire l’épaisseur. Samsung prévoirait également d’augmenter la capacité de la batterie à 5 000 mAh, contre 4 400 mAh sur le Z Fold 7, améliorant ainsi son autonomie. Le gain de 600 mAh équivaut à environ +13,6 % de capacité par rapport à ce dernier. Ces changements interviendraient alors qu’Apple préparerait son premier iPhone pliant pour 2026, possiblement équipé de la même technologie d’écran fournie par Samsung Display.